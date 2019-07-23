Home
Decreto cria comitê técnico para desenvolvimento do mercado de combustíveis

Decreto cria comitê técnico para desenvolvimento do mercado de combustíveis

O comitê será lançado oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde desta terça-feira (23)

Agência Estado

Publicado em 23 de julho de 2019 às 12:47

 - Atualizado há 6 anos

Diesel - gasolina - preço - combustível Crédito: Reprodução/Pixabay

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (23), publica o Decreto 9.928/2019, que institui o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis. O comitê faz parte do Programa Novo Mercado de Gás, que será lançado oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro nesta tarde, conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, já informou. A cerimônia será realizada às 16h30 no Palácio do Planalto.

Farão parte do comitê representantes dos Ministérios de Minas e Energia, Economia, Casa Civil, Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, além da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"O Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis encaminhará semestralmente ao Conselho Nacional de Política Energética o relatório das atividades desenvolvidas e o plano de trabalho a ser desenvolvido no semestre seguinte", cita o decreto.

