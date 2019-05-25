Declaração de Guedes não influencia, diz relator da reforma

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou nesta sexta-feira (24), que as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes , não alteram "em nada" a tramitação da proposta. Guedes afirmou à revista Veja que iria embora, caso os parlamentares aprovassem uma reforma da Previdência com pouca potência fiscal, o que foi interpretado como uma possibilidade de ele deixar o cargo nessa hipótese.

Moreira disse considerar Guedes uma "pessoa de espírito público e de bons diagnósticos", mas afirmou que o caso se trata de uma conversa entre o ministro e o presidente Jair Bolsonaro

"Acho que (a declaração) não contamina (a tramitação da reforma). Aliás, essa é uma conversa talvez dele com o presidente", afirmou o relator. "O presidente é o dono do cargo, faz o que quiser com o Paulo Guedes. Eu considero o Paulo Guedes alguém com espírito público, ele tem bons diagnósticos", acrescentou.

O tucano destacou que a Câmara vai cumprir a sua responsabilidade de aprovar uma reforma da Previdência e voltou a defender a meta de economia de R$ 1 trilhão em dez anos, compartilhada pelo ministro Paulo Guedes. "Sempre tivemos a meta de mais de R$ 1 trilhão por convicção. Coincidiu com a meta do governo, ela é coerente. Vamos continuar perseguindo esta meta, não vamos abrir mão. Ela é importante para o equilíbrio das contas do governo", afirmou.

Moreira descartou ainda a possibilidade de as declarações de Guedes colocarem mais pressão sobre o Parlamento pela aprovação da mudança nas regras de aposentadoria e pensão no País. "Vamos cumprir a nossa parte, independente do que o governo está pensando. Lógico que queremos o governo conosco, o governo tem votos e uma PEC precisa de votos", disse.

Ele defendeu ainda que o governo contribua "de maneira republicana" conversando com os parlamentares e buscando votos. "A reforma não é do Paulo Guedes, do Samuel Moreira ou do Rodrigo Maia. A reforma é do Brasil."