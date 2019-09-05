Dados de usuários do Facebook vazam na internet

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 10:31
- Atualizado há 6 anos
Os números telefônicos de 419 milhões de usuários do Facebook vazaram na internet - a descoberta foi feita pelo pesquisador de segurança Sanyam Jain, que encontrou os dados em um servidor sem senha, o que permitia que qualquer pessoa tivesse acesso aos dados.
Segundo o site
TechCrunch
, os dados eram de usuários dos
,
e
. Jain diz que encontrou diversos números associados a celebridades, mas não conseguiu localizar o proprietário do banco de dados vazado.
