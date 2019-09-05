Home
Dados de usuários do Facebook vazam na internet

O pesquisador de segurança Sanyam Jain, descobriu que os números telefônicos de 419 milhões de usuários do Facebook vazaram na internet

Agência Estado

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 10:31

 - Atualizado há 6 anos

Facebook Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os números telefônicos de 419 milhões de usuários do Facebook vazaram na internet - a descoberta foi feita pelo pesquisador de segurança Sanyam Jain, que encontrou os dados em um servidor sem senha, o que permitia que qualquer pessoa tivesse acesso aos dados.

Segundo o site

TechCrunch

, os dados eram de usuários dos

Estados Unidos

,

Reino Unidos

e

Vietnã

. Jain diz que encontrou diversos números associados a celebridades, mas não conseguiu localizar o proprietário do banco de dados vazado.

