Cursos gratuitos para 30 mil trabalhadores

Carteira de Trabalho: sindicatos vão discutir se pontos da reforma trabalhista valem ou não Crédito: públicas/arquivo

Profissionais em busca de uma colocação no mercado podem se inscrever em cursos de qualificação oferecidos, gratuitamente na internet, pelo Ministério do Trabalho.

As aulas fazem parte do Programa Escola do Trabalhador, que disponibiliza 28 capacitações em 11 eixos temáticos, como infraestrutura, tecnologia da informação, gestão e negócios.

Lançada há um ano, a iniciativa já preparou dez mil pessoas no Espírito Santo. A intenção é alcançar 30 mil trabalhadores em 2019, segundo o superintendente do órgão no Estado, Alcimar Candeias.

Para quem não tem computador nem internet em casa, o MT vai disponibilizar uma sala, na agência de Vitória, para que o trabalhador possa acessar a plataforma de aulas.

A princípio, teremos um local pequeno para os cursos. Mas, dependendo da demanda, vamos aumentar esse espaço. Se necessário, faremos convênios com outras instituições para aumentarmos o atendimento, explica.

O tempo estimado para o aluno realizar todas as tarefas dos cursos é de aproximadamente 40 horas. Apesar do prazo, o conteúdo fica ainda disponível para esse trabalhador por dois meses.

Ao concluir as atividades, os trabalhadores precisam passar por uma avaliação e assim receber o certificado. O documento é emitido pela Universidade de Brasília (UnB), instituição responsável pela elaboração do programa pedagógico.

88 anos

As oficinas on-line são resultado de um processo de modernização que o Ministério do Trabalho tem passado.

O órgão, que na segunda-feira comemora 88 anos, também criou outros serviços digitais para se aproximar do trabalhador, explica Candeias.

Entre as ferramentas disponíveis está o Sine Fácil, um aplicativo para smartphone que permite o profissional enxergar as vagas de trabalho, se candidatar a uma delas e ainda verificar o agendamento de entrevistas.

Agora também oferecemos a Carteira de Trabalho Digital, um programa para celular que mostra ao trabalhador todos os vínculos empregatícios e os detalhes desses contratos, acrescenta Candeias, ao esclarecer que a princípio a ferramenta não substitui o tradicional documento de papel.

Outra inovação é o Seguro-desemprego Web. O trabalhador demitido pode solicitar o benefício pela internet e só comparecer ao Ministério do Trabalho para validar o pedido. O atendimento é feito em até 20 minutos.

SERVIÇOS ON-LINE

Seguro-desemprego web

A partir do serviço, o trabalhador demitido poderá pedir o seguro-desemprego pela internet, no Portal Emprega Brasil. O endereço é: www.empregabrasil.gov.br

Carteira de trabalho digital

O trabalhador pode baixar o aplicativo no seu smartphone para agendar a solicitação da Carteira de Trabalho ou para ter todas as suas informações trabalhistas no seu celular. No futuro, a proposta é que a Carteira de Trabalho Digital possa substituir a de papel.

Sine Fácil

É um aplicativo para celular que permite o trabalhador consultar vagas de trabalho, ver agendas de entrevistas, entre outras funções. É preciso se cadastrar no Portal Emprega Brasil para gerar o QR Code ou ir até uma agência do Sine.

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Os cursos

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Conhecendo o perfil do agente comunitário de saúde e o seu processo de trabalho

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Criando um negócio de sucesso

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Desenvolvimento educacional e social

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Criando um negócio de sucesso

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Infraestrutura

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Controle e processos industriais

Processos Industriais

Como fazer

Inscrições

Os interessados podem se inscrever pelo site escola.trabalho.gov.br. Se não tiver internet em casa, o trabalhador pode procurar a Superintendência do Ministério do Trabalho. No local, será disponibilizado um espaço para o aluno participar das aulas. A agência de atendimento fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 555. Santa Lúcia, em Vitória. Telefones: 3232-3802 e 3232-3800.