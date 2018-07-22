Cursos de qualificação que transformam vidas

Mateus Ferreira Bonfim, 23 anos, investiu em uma loja de rações Crédito: Marcelo Prates

Aprender uma nova profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria. Esses são os principais motivos que levam milhares de pessoas a procurarem um curso de qualificação. E se o conhecimento vier de graça, melhor ainda. Para ajudar os profissionais em suas formações, o governo do Estado e as prefeituras contam com programas destinados a despertar talentos antes desconhecidos.

Para incentivar um amigo, Matheus Ferreira Bonfim, 23 anos, fez o curso de Administração de Estoque e Armazenamento, oferecido pelo Programa Ocupação Social, em Central Carapina, na Serra. Na época, ele estava desempregado.

Fiquei sem trabalhar por seis meses e com a dificuldade de conseguir outro emprego, decidi trabalhar por conta própria, abri uma casa de rações no bairro onde moro. Hoje, trabalho mais do que na época que tinha carteira assinada. O curso me ajudou a ter segurança e a saber sobre armazenamento, por exemplo, conta.

Já Ana Paula dos Santos trabalhou por anos como motorista de ônibus de uma empresa de mineração, mas, com a crise, foi demitida. Ela então apostou na qualificação e procurou os cursos oferecidos pelo Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda da Prefeitura de Viana. Hoje, o trabalho dela é fazer Decoração de Festas, uma área que antes ela nunca tinha tido contato.

Já fiz três cursos pelo programa. Fiquei sem trabalhar por dois anos e com a qualificação tenho a possibilidade atuar por conta própria. Minha família é muito festiva e todos diziam que eu tinha boas ideias. Estou há seis meses nessa atividade, e até já comprei jogos de mesa, que também posso alugar, conta ela, que tem ajuda até dos familiares no negócio.

Para a coach Natália Landeiro, o mercado está mudando e muitas pessoas hoje fazem cursos rápidos em áreas que antes eram dominadas por grandes empresas, como a fabricação de bolos, que era restrita apenas às padarias.

As pessoas estão mudando a forma de vida e muitas vezes preferem trabalhar por conta própria para ter uma maior autonomia. É importante lembrar que para ter sucesso é preciso abrir mão de alguns pontos, como trabalhar até tarde ou nos finais de semana, observa.

A coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos à distância da UVV, Marinete Andrião Francischetto, acredita que as oportunidades surgem para quem não tem medo de mudanças ou de inovar.

Buscar o conhecimento é o caminho mais seguro. Quanto mais domínio do negócio, mais confiança. Alinhar conhecimento, confiança e felicidade é certeza do sucesso. Tenho um aluno médico que buscou fazer Gastronomia e está feliz com a nova profissão. Outro caso é o de um advogado que procurou o curso de Gestão de Recursos Humanos, pois entendeu que precisava de outras histórias, outras experiências. O importante é definir o propósito e seguir adiante, comenta a coordenadora.

UM EMPURRÃOZINHO PARA O SUCESSO

A iniciativa de instituições, que vinha com o objetivo de possibilitar conhecimento a profissionais em tempos críticos, acaba surpreendendo com um extraordinário efeito secundário: pessoas se descobrindo em habilidades e talentos até então desconhecidos, que se encontram e dão vazão a toda sua criatividade. Dedicar tempo ao sonho sem a necessidade de investir um recurso financeiro é, muitas vezes, a alavanca para uma boa escolha. É como se internamente criasse uma lógica no sentido de já que não vou pagar, não custa nada ter conhecimento.

O mercado é muito receptivo ao novo e a projetos individuais que tragam inovação. A vontade de mudança associada ao conhecimento, combinada à criatividade e ao capital intelectual, se transformam em muitos casos de verdadeiras guinadas de carreiras quando estes profissionais têm a coragem de apostar. De fato, o que vemos é que há uma ânsia por ser feliz e encontrar o sucesso via felicidade. As pessoas se apropriaram mais de suas vidas e esta apropriação trouxe junto a coragem para fazer as escolhas que talvez, sem um empurrãozinho, não as fizessem. (Martha Zouain)

SONHOS E DESCOBERTAS PARA NOVAS CARREIRAS

Ruan queria ser professor, mas a moda falou mais alto e o atraiu para essa área Crédito: Marcelo Prest - GZ

A descoberta de novas habilidades realmente transforma a vida de qualquer pessoa. Há casos em que profissionais deixaram de ter carteira assinada para trabalhar por contra própria ou ainda o sonho de ser professor foi deixado de lado para seguir o colorido da moda.

Ruan Victor Santos Campos, 19 anos, sempre gostou do mundo fashion, mas nunca imaginou que iria trabalhar na área. O sonho falou mais alto, ele acabou fazendo o curso de Produção de Moda no Centro Técnico Vasco Coutinho, em Vila Velha, e hoje trabalha como consultor e produtor de moda.

Me formei no ano passado e achei que precisava complementar a minha formação. Agora, faço o curso de Modelagem do Vestuário. Acreditava que trabalhar com moda se resumia em ser estilista, não tinha noção do leque de opções de trabalho. Nos primeiros meses, minha professora já me convidou para produzir um desfile. Antes da qualificação, meu sonho era ser professor, conta o jovem.

Depois de trabalhar como técnica em Enfermagem por 14 anos, Delcileia Cassimiro da Silva, 40 anos, decidiu mudar de vida para ficar mais perto das duas filhas, de 2 e 4 anos.

Sempre gostei de cozinhar e vi no curso de Confeitaria, do Projeto OportunidadES, uma possibilidade de ganhar dinheiro e cuidar das meninas. Esta é uma área que vem crescendo muito. Não me arrependo de ter trocado a carteira assinada para trabalhar por conta própria. Quando terminei o curso, pedi demissão e comecei a fazer meus bolos. Foi uma decisão muito difícil, mas valeu muita a pena arriscar, pelo fato da confeitaria ser um trabalho bastante rentável. No entanto, é preciso se qualificar para ter sucesso, ressalta.

Com 20 anos de trabalho como técnica em laboratório, Rosemara Leite Mathias, 45 anos, foi desligada do hospital onde trabalhava. O choque com a notícia foi inevitável. Ela conta que durante toda a sua vida profissional nunca tinha ficado desempregada. Não me via fazendo outra coisa. Tentei me recolocar, mas não consegui. Em paralelo com a atividade de técnica, fazia palha italiana para vender e conseguir ter uma renda extra. Com o desemprego, decidi me inscrever no curso de Confeitaria oferecido pela Prefeitura da Serra. As aulas abriram as portas para eu aprender coisas novas, conta.

Rosemara fez o curso há três meses e espera se aperfeiçoar cada vez mais. Agora, estou cuidando dos sonhos das pessoas e vendendo meus doces. Pretendo abrir, futuramente, uma ateliê. Para isso, conto com a ajuda da minha família, destaca.

OPORTUNIDADES

Toda semana, o Projeto OpotunidadES abre inscrições para cursos de qualificação, atendendo vários bairros da Grande Vitória. Só para se ter uma ideia, hoje é o último dia para se inscrever para 700 vagas, sendo 300 para cursos de 40 horas para moradores de Viana e 400 em aulas semipresenciais para professores. Também estão abertas 350 vagas em cursos de 80 horas para os moradores de Vila Velha. Neste caso, o prazo termina no próximo domingo, 29. O atendimento ocorre no endereço eletrônico www.oportunidades.es.gov.br.

CENTRO TECNOLÓGICO

A Secti oferece cursos técnicos em dois Centros Tecnológicos: Vila Velha e João Neiva. A duração dos cursos é de até dois anos e são publicados dois editais por ano.

OCUPAÇÃO SOCIAL

O Ocupação Social oferece cursos de qualificação nos 26 bairros atendidos pelo programa. Novas oportunidades serão abertas ainda este ano. Os interessados devem ficar atentos ao site www.sedh.es.gov.br.

PREFEITURA DA SERRA

Serão oferecidas neste ano 2.600 vagas em cursos gratuitos. De janeiro a junho, 1.279 pessoas já fizeram e concluíram as capacitações. Em agosto, serão abertas 80 vagas para Informática Avançada e Manutenção de Computadores. As informações para matrícula poderão ser encontradas no site www.serra.es.gov.br.

PREFEITURA DE VIANA

Desde meados de 2017, o Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar) qualificou 6,1 mil pessoas, em 267 cursos. Quando há novas turmas, as inscrições são feitas na Agência de Emprego, no Centro de qualificação e nos CRAS da cidade.

PREFEITURA DE VITÓRIA