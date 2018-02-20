Cursos a partir de R$ 10 para ganhar dinheiro na Páscoa

Nivia já fazia bombons, mas este ano resolveu apostar em receitas de Páscoa Crédito: Ricardo Medeiros | AG

O carnaval passou, e a Páscoa já está batendo à porta. O momento combina com chocolate, que chega como uma possibilidade de aumentar a renda ou até mesmo se tornar um novo negócio. Para aproveitar as oportunidades, que tal fazer um curso e aprender a produzir essas delícias? Há opções para todos os bolsos, com investimento a partir de R$ 10, para quem quer aprender ou aperfeiçoar as técnicas no manuseio do chocolate.

A professora Nivia Cardoso Santos, 26 anos, já fazia brigadeiros para vender e, este ano, apostou em receitas diferentes, produzindo ovos de Páscoa ou outros tipos de bombons para ter uma renda extra.

O pessoal procura muito o ovo de colher e decidi fazer uma oficina para aprender algumas técnicas para o preparo dele. Escolhi produzir alguns sabores tradicionais, como o brigadeiro e o brigadeiro branco, além o de paçoca, comentou.

Segundo o professor de empreendedorismo e marketing da UVV Business School, Jefferson Cabral, já existe uma tendência de as pessoas procurarem aumentar a renda com produtos ligadas à alimentação, por ser algo que todos consomem. No caso do chocolate, isso fica mais nítido nesta época do ano. Mas é preciso ter senso de oportunidade. Se há um aumento de demanda específica em um determinando período, é preciso pensar o que pode ser feito para suprí-la, ou seja, buscar um diferencial, recomendou.

NO CAMINHO

Procurar por qualificação para melhorar o seu produto é um dos objetivos da aprendiz de confeiteira Margeth Siqueira de Oliveira, 36 anos. Ela começou a produzir doces há seis anos e já fez curso de bolo artístico e confeitaria avançada, cupcake e bombons. O último da lista foi de ovos de Páscoa, há menos de 15 dias. Este ano, espero ter uma venda melhor do que a que tive em 2017, contou.

Os ovos de chocolate que produz são recheados e pesam entre 150 gramas e 500 gramas. Já os preços variam de R$ 25 a R$ 60 cada. Margareth também planeja vender o ovo de colher, que, segundo ela, tem uma procura muito grande. Produzo os chocolates e bolos na minha cozinha, mas quero, com o dinheirinho extra que eu ganhar este ano, equipá-la. Esse é o sonho de toda confeiteira, disse.

VARIEDADE

Para quem quer apostar na produção caseira das delícias de Páscoa, há opções de oficinas e cursos. De acordo com Denise Cossetti, gerente dos cursos de gastronomia do Senac, os cursos ofertados pela instituição têm um viés da preparação para o mercado de trabalho.

O aluno aprende, além de desenvolver as receitas, noções de valores de comercialização, de quantidades e de embalagens. A maioria das pessoas fazem os cursos para ter uma renda extra, mas, às vezes, isso se transforma na renda principal delas, explicou.

Já o gerente da Dallas Embalagens, Welder da Silva Dala Bernadina, disse que as oficinas aplicados na loja duram, normalmente, uma tarde. Geralmente, as turmas de ovo de Páscoa enchem rapidamente. Muitos vêm para aperfeiçoar a técnica.

ONDE PROCURAR?

OFICINA

Dallas Embalagens

Inscrições

As inscrições são feitas na loja, que fica na Rua Maria Barbara de Oliveira, nº 321, Jardim Camburi, Vitória.

Ovo de Colher

As próximas oficinas serão dias 21 e 26 de fevereiro. Elas têm duração de aproximadamente 3h30. Para fazer o curso é preciso pagar uma taxa de R$ 10 e comprar qualquer produto da marca que participa do curso.

CURSOS





Instituto Gourmet

Unidades

Há unidades em Laranjeiras, na Serra, e em Campo Grande, Cariacica.

Mais informações

Pelo site do instituto, pelos telefones 3079-2444 (Serra) e 3098-0101 (Cariacica), ou diretamente nas unidades de ensino de Laranjeiras, na Serra, e Campo Grande, em Cariacica.

Chocolateiro Profissional

Os alunos aprendem desde a base da matéria-prima, o chocolate, a técnicas de temperagem e finalização. Os profissionais ficam prontos para trabalhar na produção de chocolates, ovos de páscoa, bombons, trufas e outras delícias. O curso dura quatro meses. Investimento: entrada mais 6 parcelas de R$ 399.

Doceiro Profissional

O curso inclui módulos sobre chocolate gourmet, doces comerciais e lembranças comestíveis, por exemplo, que possibilitam aos alunos aprenderem receitas para ganhar dinheiro no Páscoa. Tem duração de seis meses. Investimento: entrada mais 9 parcelas de R$ 399.

SENAC

Inscrições

As inscrições são feitas no Senac da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), número 2.077, em Bento Ferreira, Vitória. Os cursos disponíveis podem ser consultados pelo site https://www.es.senac.br/.

Ovos de páscoa artesanais

O curso tem duração de 8 horas. E o investimento é de R$ 195. Disponibilizado nas unidades de Vitória, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

Técnicas de confeitaria: decoração com bicos

Tem duração de 14 horas e o investimento é de R$ 290. Realizado em Vitória.

Docinhos, bombons e trufas

A duração do curso é de 30 horas e o investimento de R$ 378. É aplicado nas unidades de Vitória e Venda Nova do Imigrante.

Bacalhau à mesa

A duração do curso é de 4 horas e o investimento de R$ 115. Feito na unidade de Venda Nova do Imigrante.

Fontes: Empresas citadas