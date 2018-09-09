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Mercado de Trabalho

Cursos à distância que mais abrem chances de emprego

Estudar em casa, com auxílio do computador, é forma de trabalhador alcançar renda maior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 23:35

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 23:35

Comodidade, flexibilidade para estudar a qualquer hora e em qualquer lugar, além de custos mais reduzidos. Essas são apenas algumas vantagens de quem decide aprender à distância. Sem sair de casa é possível fazer qualificações rápidas, curso técnico, graduação e até pós-graduação.
A modalidade on-line vem crescendo em ritmo acelerado no país. Só para se ter uma ideia, dados do Censo de Ensino Superior de 2016 apontam que o Educação à Distância (EAD) registrou um aumento de mais de 20% do grupo de integrantes.
Miriam Zerbone, faz curso de Gestão de Recursos Humanos da Faesa Crédito: Vitor Jubini
Dentre os cursos com a maior empregabilidade, de acordo com sites especializados do setor, estão o de Engenharia Civil, Matemática, Engenharia Mecânica e Farmácia. Há casos que depois de se formar, o profissional consegue ter um salário médio de mais de R$ 7 mil.
Na hora de escolher um curso, entretanto, é preciso reconhecer quais são sua habilidades e aptidões. A coach de carreira e empreendedorismo Kamilla Matos destaca que o autoconhecimento é determinante para essa escolha.
O EAD era visto de maneira preconceituosa, mas agora há uma movimentação contrária. Se os cursos presenciais precisam de comprometimento, no ensino à distância a pessoa deve ser mais organizada, ou seja, será ela quem fará a autogestão do estudo. Uma das vantagens de estudar desta forma é justamente a autonomia, avalia.
A disciplina também é determinante para quem quer ter um bom aproveitamento na hora de estudar. O consultor em educação corporativa Flávio dos Anjos avalia que a proatividade é fundamental para agregar ainda mais no aprendizado, pois uma das avaliações pode ser medida pelo interesse e pela qualidade de tempo que o aluno dedica aos estudos nas plataformas virtuais das instituições.
A melhoria da infraestrutura ajuda a aumentar a disponibilidade de cursos à distância. Na avaliação do gerente de comunicação e marketing do Senac, Leonardo Davel, o ritmo de matrículas cresce três vezes mais do que no presencial e que o ensino à distância vai continuar a se expandir nos próximos anos.
VANTAGEM
A comodidade fez com que Míriam Zerbone optasse em estudar Gestão de Recursos Humanos pela internet. Ela está no terceiro período e termina as aulas em julho do ano que vem.
Se eu estiver viajando ou no ônibus dá para ler a matéria. Não tenho condições de frequentar aulas presenciais e essa foi a maneira que encontrei de me qualificar. Trabalhei a vida toda na área financeira e chegou um momento que quis mudar de área. Estudar à distância é uma rotina difícil, precisa de muita dedicação, comenta Miriam.

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