Cultivo familiar faz a diferença no Estado

Gilberto Briosch (centro) e seus pais Ana Joana e Clarindo, na Fazenda Briosch. Eles são produtores de Venda Nova Crédito: Marcelo Prest

Em um sítio em Venda Nova , na Região Serrana, a família Briosch, descendente de italianos, tem gado leiteiro e café. Da ordenha vem a matéria-prima para os queijos que vendem na propriedade. Já o café está ganhando outros continentes.

Aprendi a produzir café com o meu pai, que começou o cultivo em 1976. Temos que ter o diferencial de fazer um bom produto para agregar valor à nossa produção, conta o produtor Gilberto Briosch, 52 anos.

Cada vez mais consumidores pelo mundo exigem cafés com maior qualidade. Mas para que pequenos agricultores possam exportar o produto, um apoio é fundamental: o das cooperativas

O café que produzimos não chegaria ao mercado internacional se fosse só pelos nossos esforços como agricultores. Se você não tiver uma ponte, como a cooperativa, acessar o exterior é extremamente difícil Gilberto Briosch, produtor rural

Espírito Santo e um comprador na Itália. Quem ajuda o café da família Briosch chegar a outros países é a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi). Há dois anos ela faz o elo entre os grãos produzidos noe um comprador na Itália.

café de altíssima qualidade é comprado por Michele Carisi, 51, de Treviso, na Itália. No país das massas e dos vinhos, o empresário tem uma microtorrefadora e cafeteria. Para ele, essa união de pequenos produtores para exportar grãos de qualidade é essencial. A força só ocorre quando são unidos, afirma.

A família é parte fundamental para produzir excelentes cafés no Estado. Os Venturim, associados a Cooperativa Agrária de Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel), trabalham desde 1882 com o grão e estão na quinta geração da cultura. O cafeicultor Lucas Venturim, 37, junto com seus dois irmãos, toma conta dos 280 mil pés de café da propriedade.

Temos muito orgulho do que fazemos aqui, em família. Conseguimos pela primeira vez exportar nosso café, algo muito significativo. Duas clientes russas, uma campeã de barismo e outra fornecedora de café para eventos, vieram em 2017 para a competição de cafés da cooperativa e provaram o nosso. Neste ano, voltaram para conhecer o local onde era produzido e gostaram.

SUPORTE E TREINAMENTO PARA O AGRICULTOR

Brasil se consolidou como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos. Enquanto isso, o Estado vem conquistando seu espaço no exterior. Mas para que os cultivos e os mercados avancem é necessário investir cada vez mais em treinamento e suporte. Nos últimos anos, ose consolidou como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos. Enquanto isso, o Estado vem conquistando seu espaço no exterior. Mas para que os cultivos e os mercados avancem é necessário investir cada vez mais em treinamento e suporte.

São Gabriel da Palha (Cooabriel) aposta no treinamento e no acompanhamento técnico para incentivar que os produtores avancem no modo de cultivar os grãos de conilon. A Cooperativa de Cafeicultores de(Cooabriel) aposta no treinamento e no acompanhamento técnico para incentivar que os produtores avancem no modo de cultivar os grãos de conilon.

Temos quase 50 técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos que realizam o acompanhamento dos nossos cooperados e ainda fazemos o dia de campo, onde levamos os cafeicultores a vivenciar a prática das novidades do setor Onivaldo Lorenzoni, diretor-secretário da Cooabriel

Já a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) presta consultoria técnica e treinamento sobre avicultura, cafeicultura e uso de insumos para os seus associados.

Às vezes, o produtor tem uma pedra preciosa e precisa lapidá-la, e nós o ajudamos com isso. Também promovemos o Prêmio Café Pio Corteletti, que é uma forma de reconhecer os produtores de cafés especiais e chamar atenção deles para esse tipo de cultivo, conta Giliarde Cardoso, gerente da Unidade Café da Coopeavi.

AGREGAR VALOR NÃO DEPENDE DE INVESTIR PESADO

Não é preciso grandes maquinários para agregar valor à produção. É o que aponta a coordenadora de Segurança Alimentar e Estruturação da Comercialização do Incaper , Rachel Quandt Dias. Por isso, o Estado pode aumentar ainda mais a produção de alimentos especiais e gourmetizados sem precisar de grandes investimentos.

Segundo ela, é possível transformar desde as folhagens até as raízes cultivadas pelo agricultor em mercadorias com valor diferenciado. Em menor ou maior grau é possível agregar valor a todas as culturas. Com o processamento mínimo, pode ter cenouras cortadas ou minicenouras, couve cortada e coco ralado. Já quando há um processamento maior, por exemplo, o produtor faz queijos e linguiças.

A especialista também lembra que é importante que o produtor rural procure a inspeção sanitária municipal ou estadual ou o Ministério da Agricultura, dependendo da sua produção, para ter o registro sanitário.

ANÁLISE

O desafio é como criar valor

Marcelo Boschi Coordenador do MBA de Marketing Estratégico da ESPM-Rio

A questão hoje é como um produtor rural pode criar valor sobre o que produz. Ele precisa entender os potenciais competitivos da região onde a sua propriedade está inserida. A partir desse ponto, criar uma identidade local e começar a ter padronização de processos produtivos reconhecidos, tendo selos nacionais (Sisb, Sif ou Arte).

Quando o cliente conhece e reconhece o produto como algo de valor agregado, pela construção do processo de identidade regional e de qualidade, é possível negociar um preço melhor. Sozinho é difícil para os produtores conseguirem passar por esses processos, mas quando se organizam são capazes de melhorar o planejamento. Eles conseguem construir uma identidade coletivamente. Por meio de cooperativas, cada um tem a sua produção e espaço próprios, mas que seguem produções de higiene e de controle de qualidade, elevando o valor do produto de forma coletiva.



