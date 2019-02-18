Crise política reforça cautela do investidor; Bolsa recua e dólar sobe

Os temores no mercado são de que a crise política atrapalhe a articulação do governo para votação da reforma da Previdência, cuja proposta deverá encaminhada ao Congresso nesta quarta-feira, 20, por Bolsonaro. Há pouco, o senador Major Olímpio (SP), líder do PSL no Senado, afirmou que a substituição ou não de Bebianno não altera o cenário para reformas. "O momento agora é de apaziguar", disse. Ele acrescentou que torce pela permanência do ministro, "mas é cargo de confiança".