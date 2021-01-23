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Crise Sanitária

Crise em Manaus faz BNDES reabrir programa de doações

De acordo com as regras do programa "Salvando Vidas", os recursos são destinados à compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) e hospitalares.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jan 2021 às 12:19

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 12:19

Imagens da chegada dos pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
De acordo com as regras do Salvando Vidas, os recursos são destinados à compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) e hospitalares. Crédito: Fernando Madeira
O aumento de casos de covid-19 em Manaus (AM) fez o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) retomar a captação de doações ao programa "Matchfunding Salvando Vidas", para doações acima de R$ 100 mil por pessoas jurídicas.
A cada real doado, o BNDES dobra o valor a ser entregue aos beneficiários. O programa tem a parceria das organizações Sitawi, CMB e Bionexo. Na primeira doação, na última sexta-feira, a Eletronorte viabilizou a entrega de 100 cilindros de oxigênio para quatro hospitais públicos de Manaus.
De acordo com as regras do Salvando Vidas, os recursos são destinados à compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) e hospitalares. Esses equipamentos são doados a instituições de saúde filantrópicas ou públicas que estejam atuando no combate à pandemia.

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