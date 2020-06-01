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Benefício emergencial

Criminosos foragidos estão entre beneficiários do auxílio de R$ 600

Segundo o relatório de investigação da CGU, mais de 27 mil foragidos tiveram o auxílio emergencial aprovado pela Caixa Econômica Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 09:48

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 09:48

Auxílio emergencial do governo federal
Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
De acordo com a reportagem exibida neste domingo (31), no programa Fantástico, da Rede Globo, 11 dos 22 criminosos mais procurados do país receberam o auxílio emergencial de R$ 600 do programa do Ministério da Cidadania. Dentre eles estão traficantes, assassinos e ladrões de banco. 
A reportagem informou ainda que os brasileiros que moram no exterior também fazem parte da lista dos beneficiados.
A investigação foi realizada a partir da lista de foragidos publicada no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tendo como base os dados de solicitantes do auxílio emergencial, o Fantástico identificou os nomes dos criminosos. O cadastro de 11 deles mostrava que os recursos constavam como liberados.
No total, 58 milhões de brasileiros tiveram o requerimento aprovado e liberado pela Caixa e Dataprev, responsável pela análise dos cadastros.

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NOMES

Nome como o de William Moscardini, o Baixinho, está incluso na lista de beneficiários irregulares. Ele foi  acusado de participar do roubo de R$ 60 milhões de uma empresa de transporte de valores no Paraguai, em 2017, e nunca foi preso por esse crime. Entretanto, recebeu recebeu duas das três parcelas do auxílio emergencial.
Além de Moscardini, Leomar de Oliveira Barbosa, o Léo Playboy, também é beneficiado. Condenado a 36 anos de prisão, ele era o braço direito de Fernandinho Beira-Mar e, desde 2018, é procurado pela Polícia Federal.
Segundo especialistas ouvidos pelo programa de televisão, há a suspeita de que não tenha sido realizado a apuração das informações prestadas no cadastramento do auxílio com outras bases de dados disponíveis, como a do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

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MAIS DE 27 MIL FORAGIDOS

De acordo com o relatório de investigação da Controladoria-Geral da União (CGU), mais de 27 mil foragidos tiveram o auxílio emergencial aprovado pela Caixa Econômica Federal. Em São Paulo, 6.879 foragidos receberam o benefício. Já no Rio de Janeiro, foram 825. Com o pagamento da primeira parcela o governo federal gastou mais de R$ 16 milhões.
A CGU identificou também golpistas que utilizaram dados de pessoas que já morreram e  presos que se cadastraram com celulares que circulam dentro das cadeias.

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EXTERIOR

Além do mundo do crime, as irregularidades no recebimento do auxílio emergencial também acontecem no exterior. Em conversas de grupos de mensagens virtuais obtidas pelo Fantástico, brasileiros confirmaram que deram entrada no benefício em Portugal.  Em um chat, uma brasileira brincou: "Já dá pra fazer um churras (churrasco). Outra pessoa tentou justificar, alegando a alta carga tributária paga quando morava no Brasil: Tanto desconto lá e nunca fui beneficiada. Eu fiz e deixei na poupança das crianças.
Em nota ao Fantástico, o Ministério da Cidadania informou que há casos em reanálise que estão passando por filtro de checagem para evitar o pagamento indevido. Ademais, disse que as parcerias com órgãos de controle auxiliam na fiscalização e que, quando identificado, será cobrada a devolução do valor recebido indevidamente.
As informações são do jornal O Globo.

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