Criação de búfalos aumenta no Espírito Santo

Rebanho de búfalos vem crescendo no Espírito Santo na última década Crédito: Pixabay

Os búfalos estão se tornando uma alternativa de criação no Estado. De aspecto mais rústico, eles são fortes e com menos necessidade de cuidados. Em todo o Espírito Santo são quase 4,5 mil animais, sendo que mais de 68% dos bubalinos estão concentrados no município de Linhares, na região Norte capixaba.

De acordo com dados do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), em 2008, eram 1 mil bubalinos no Estado, em 2017 haviam 4,1 mil e, no ano passado, 4,5 mil. Ou seja, em 10 anos, o rebanho mais do que quadruplicou.

Quatro raças desses animais são os mais comuns no Brasil: uma de origem italiana, a Mediterrâneo; duas indianas, a Murrah e a Jafarabadi. E a Carabao, de origem das Filipinas, a única adaptada às regiões pantanosas.

No Espírito Santo, os municípios com maior criação de búfalos são: Linhares (3 mil animais), São Mateus (403) e Cachoeiro de Itapemirim (164). Além desses, em Viana, na Grande Vitória, há uma população de 110 animais.

Boa parte dos bubalinos vianenses está na propriedade de José Luís Pereira, de 70 anos. Depois de se aposentar, há 10 anos, ele decidiu dedicar seu tempo à criação de gado. Junto a um irmão e duas irmãs, administra uma propriedade no interior de Viana. A criação, que teve início com três fêmeas e um macho, foi crescendo e hoje já está em quase 50 búfalos.

Devido ao tamanho da propriedade, acabamos não aumentando o número de animais na fazenda. O local de criação precisa ser adequado a eles, com uma lagoa para se banharem e cercas boas, porque são animais brutos e precisam de água para se refrescarem durante o dia, conta o criador.

Apesar de serem mamíferos de grande porte, eles são dóceis e de fácil manejo, garante Luís. Eles também são resistentes a muitas doenças e os carrapatos não se desenvolvem neles, diz.

Cuidados

O manejo dos bubalinos é muito parecido com o do gado bovino, com a base da alimentação sendo o capim. Os búfalos também são animais que se adaptam e vivem bem em regiões secas ou alagadiças e a altitudes variadas.

A criação desses animais é mais barata e gera mais lucros em relação à criação de bovinos, devido ao simples manejo e ao valor agregado na venda de leites e queijos, por exemplo.

De acordo com Cláudio Varella Bruna, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB), o queijo de búfala pode custar o triplo do feito com leite de vaca. Enquanto a muçarela tradicional é comercializada, em média, a R$ 20 o quilo, a de búfala varia de R$ 40 a R$ 50 o quilo.

O leite por si só já tem um valor agregado maior. Nas regiões onde existem laticínios especializados, ele é vendido quase pelo dobro do preço do leite bovino. Em média, a búfala produz de 7 a 8 litros de leite por dia, mas, se bem alimentada, pode chegar a uma produção diária de 20 litros. A ordenha é menor do que a de uma vaca, porém, o valor agregado é maior, explica o presidente da ABCB.

Ainda segundo ele, para cada quilo de muçarela bovina produzida são necessários 10 litros de leite. Já para um quilo de muçarela de búfala são utilizados de 5 a 6 litros apenas.

Além da muçarela, é possível fazer queijo frescal, burrata  uma trouxinha feita com muçarela e dentro creme de leite e muçarela picada, que pode chegar a R$ 100 o quilo , ricota e manteiga.

SAIBA MAIS

Criação de búfalos no ES

Total: 4.487

Fêmeas: 1.505

Machos: 2.982

Onde tem mais animais

Linhares: 3.050 (68% dos búfalos do Estado)

São Mateus: 403

Cachoeiro de Itapemirim: 164

Viana: 110 animais

Outros municípios: 760

Fonte: Idaf



