Crédito de até R$ 15 mil para mais de 320 mil famílias no ES

Em todo o Espírito Danto, aproximadamente 329 mil famílias poderão pegar empréstimo de até R$ 15 mil para montar o próprio negócio ou investir naquele que já possui. Para ter direito ao crédito é preciso, primeiramente, estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Chamado Plano Progredir, o programa conecta a população de baixa renda que quer contratar microcrédito com as instituições financeiras que o ofertam. Cada empréstimo terá limite de R$ 15 mil, sendo que a média estimada pelo governo federal para cada pedido de crédito é de R$ 3 mil.

Essa é a segunda vez que o Progredir destina empréstimos direcionados à quem recebe até meio salário mínimo. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), durante o próximo ano serão liberados cerca de R$ 4 bilhões para famílias de baixa renda pelo Brasil.

De acordo com o MDS, em maio desde ano, das 425.961 famílias capixabas que fazem parte do CadÚnico para programas sociais, 329.014 estavam com sua inscrição atualizada, pré-requisito para conseguir ter acesso ao microcrédito. Ainda segundo o ministério, ao todo, mais de 1,1 milhão de brasileiros conseguirão investir no próprio negócio ou melhorar o que já possui por meio dessa iniciativa.

Um dos principais objetivos do programa federal é fazer com que os usuários tenham condições de gerar seu ganha pão por meio do próprio negócio. Em junho, cerca de 81,9% das pessoas que agora têm direito a esse microcrédito no Estado receberam Bolsa-Família, o que representa 173,5 mil lares capixabas.

Como o microcrédito não está ligado ao Bolsa-Família, as parcelas do empréstimo não podem ser descontadas no valor do benefício. O dinheiro não deve ser utilizado para pagar dívidas, fazer reformas, comprar objetos pessoais, entre outras coisas. O dinheiro desse empréstimo deve ser utilizado para investir no seu negócio, informa o MDS, que orienta que assim que a renda familiar melhorar, o empreendedor assistido pelo Bolsa-Família peça o desligamento voluntário do programa, que não será definitivo. Caso o negócio venha a falir ou não dê certo, a pessoa pode voltar a receber o benefício do governo federal.

PRECAUÇÕES

A agente comunitária Ana Paula Mateus, 42 anos, mora com as duas filhas em Vitória e com a renda de um salário mínimo que recebe por mês garante o sustento da família. Como a renda é pequena, tem inscrição no CadÚnico. Ela pensa em um dia montar um negócio na área de culinária, mas para isso disse que é preciso se planejar muito bem. Ganhamos pouco, então é preciso ter cuidado. Mas um empréstimo para ajudar a montar o negócio é sempre muito bem-vindo, avalia.

Em todo o país, quatro bancos têm linhas de crédito voltadas para que pessoas de baixa renda invistam no seu negócio - Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. Cada instituição tem sua própria linha de crédito e condições específicas. As taxas de juros ofertadas por elas variam de 1,08% a 3,75% ao mês.

Mas para que o banco parceiro avalie a proposta de empréstimo, é preciso realizar o cadastro no site www.mds.gov.br/progredir . A partir dessa inscrição, os bancos entrarão em contato com quem solicitou o crédito. Em alguns casos, se aprovada, a liberação do valor pode ocorrer em apenas duas horas.

O economista Eduardo Araújo lembra que por se tratar de linha de crédito é importante prestar atenção nos juros e se planejar.

Às vezes, algumas pessoas acham que pelo fato de não conseguirem um emprego basta abrir uma empresa que estará tudo resolvido. Mas é bom ter cuidado em relação ao recurso de empréstimo, que é preciso ser devolvido e com juros

O economista ainda reforça sobre a importância de um plano de negócio. Sempre que um empreendedor quer captar recursos, precisa ter um plano de negócio. Por mais simples que seja, é importante se profissionalizar na gestão e no serviço.

SAIBA MAIS

Benefício

Programa

O Plano Progredir foi lançado em setembro de 2017. Dessa data até o início de julho, o programa ofertou mais de R$ 3,3 bilhões em crédito. Agora foi anunciada a liberação de mais R$ 4 bilhões.

Requisito

Para participar do programa é preciso estar com o Cadastro Único atualizado. No Estado, são 329.014 famílias com inscrição atualizada e, assim, aptas a solicitar o microcrédito.

Cadastro Único

Podem se inscrever famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, com renda mensal total de até três salários mínimos ou com renda maior que três salários mínimos  desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Solicitação do crédito

Ao acessar o portal www.mds.gov.br/progredir , clique no botão quero empreender, depois em cadastre-se e preencha os dados solicitados.

Limite

Cada empréstimo terá limite de R$ 15 mil, sendo que a média estimada pelo governo para empréstimo com a nova liberação é de R$ 3 mil.

Mais informações

Mais informações sobre o programa basta acessar o site www.mds.gov.br/assuntos/progredir

Bancos

Instituições

Segundo o MDS, o microcrédito é operado pelo Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.

Banco do Brasil

O Microcrédito Produtivo Orientado do banco tem taxa de juros pré-fixada em 3,5% ao mês. Mas, para solicitar, é preciso ser correntista por no mínimo seis meses.

Banco do Nordeste

As taxas de juros para o Crediamigo variam entre 1,08% e 1,9% ao mês. A liberação do crédito ocorre de uma só vez e em no máximo sete dias úteis após solicitado.

Santander

O Prospera Santander Microcrédito tem taxas de juros que variam de 2% a 3,75% ao mês. A liberação do recurso acontece entre 2 e 48 horas após a solicitação.