CPI convoca 'Careca do INSS' e convida ministros de Lula e Bolsonaro para depoimentos

Também foram convocados dois dos supostos operadores do esquema de descontos ilegais, além de ex-funcionários do INSS

CAIO SPECHOTO

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:49

BRASÍLIA - A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS aprovou nesta terça-feira (26) seu primeiro lote de convocações e convites para depoimentos. A lista inclui ex-ministros como Carlos Lupi e Onyx Lorenzoni e supostos operadores do esquema de descontos ilegais em aposentadorias, como Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

As aprovações foram por votação simbólica, sem contar os apoios, graças a um acordo entre governo e oposição. Foram incluídos nomes que não estavam na pauta da reunião desta terça.

Os requerimentos para ouvir os ex-ministros relacionados à Previdência José Carlos Oliveira (governo Bolsonaro), Carlos Lupi (governo Lula) e Carlos Gabas (governo Dilma) estavam na pauta e foram aprovados. Também foi incluído o de Onyx Lorenzoni (governo Bolsonaro).

Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS
Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente da CPI, senador Carlos Viana, disse que os ex-ministros que não aceitarem os convites para depor serão convocados. É comum, em comissões do Congresso, haver convites antes de convocações, porque essas últimas são gestos políticos mais fortes, quando a participação é obrigatória.

Ex-presidentes do INSS foram convocados em vez de convidados. São eles: Lindolfo Neto Oliveira Sales, Renato Rodrigues Vieira, Leonardo José Rolim Guimarães, Alessandro Stefanutto, Elisete Berchiol da Silva Iwai, Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, Glauco André Fonseca Wamburg, Leonardo de Melo Gadelha, Edison Antônio Costa Britto Garcia, Francisco Paulo Soares Loes.

Além de ex-funcionários do governo federal, foram convocados dois dos supostos operadores do esquema de descontos ilegais.

O primeiro deles foi Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. A investigação da Polícia Federal sobre os descontos fraudulentos em aposentadorias o aponta como sócio de empresas que teriam sido utilizadas no esquema. O outro foi Maurício Camisotti, apontado como um dos beneficiários finais das fraudes.

O colegiado também quer ouvir, nos próximos dias, o advogado Eli Cohen. Ele foi um dos primeiros a apontar irregularidades nos descontos em aposentadorias.

Integrantes do governo fizeram um acordo para reduzir as chances de um dos irmão dos presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser convocado. Trata-se de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Ele é vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos), uma das entidades investigadas no esquema de descontos.

"Enquanto nós não tivemos certeza de que houve participação, não faremos convocações. Especialmente no âmbito político", afirmou o presidente do colegiado. "Não há previsão de que esse senhor [Frei Chico], ou outros ligados ao governo anterior, seja convidado sem as devidas provas", disse Viana.

