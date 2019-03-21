Correios vão cortar 20 mil cargos no país; cenário no ES é incerto

Agência Central dos Correios em Linhares Crédito: Site Norte Notícia

Os Correios, que completaram 50 anos de empresa pública nesta quarta-feira (20), passam por um plano de reestruturação. A estimativa é que o corte no número de funcionários seja de 20%, o que representa 20 mil vagas em todo o país.

Entretanto, ainda não há confirmação de que a reformulação atinja funcionários que atuam no Espírito Santo. Hoje, a estatal conta com 2.041 trabalhadores e, ao todo, são 130 agências abertas no Estado, entre próprias e franqueadas. Questionada, a assessoria informou que tais medidas são corporativas, ou seja, ocorrem em toda a empresa.

De acordo com a assessoria dos Correios, para reduzir o número de empregados, a empresa avalia a implementação de iniciativas como reenquadramento de cargo, cessão para outros órgãos do governo federal ou adesão a um plano de desligamento incentivado. Segundo informação da Folha de São Paulo, no plano de reestruturação, agências próximas às outras podem ser fechadas.

A comunicação dos Correios afirmou que, entre as ações em execução estão o controle de despesas, a redução de custos com pessoal e otimização da rede de agências, com foco nas necessidades dos clientes, aderente aos novos mercados e serviços.

Nos últimos anos, os Correios vêm adotando uma série de mudanças para melhorar os resultados financeiros e a qualidade operacional, de acordo com a assessoria. Em 2015, a empresa contava com 118 mil empregados; em 2016, 115 mil; e, em 2017, 108 mil empregados.

No Espírito Santo, em 2015 eram 2.264 empregados; em 2016, 2.190; em 2017, 2.023; e, em 2018, 1.999 funcionários. Neste ano, houve aumento de 42 trabalhadores no efetivo.