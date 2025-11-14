Reestruturação

Correios querem desligar pelo menos 10 mil empregados em novo PDV

Programa terá duas etapas, uma delas com metas específicas por área ou unidades a serem reduzidas

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:00

Os Correios querem desligar pelo menos 10 mil empregados por meio do novo PDV (programa de demissão voluntária), que será lançado como parte do plano de reestruturação da estatal.

O ajuste nas contas da empresa é um ponto central para sustentar a decisão dos bancos de conceder o empréstimo de R$ 20 bilhões pleiteado pela companhia.

Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória. Empresa passa por reestruturação Crédito: Ricardo Medeiros

Como revelou a Folha, os Correios abriram uma nova rodada de negociação para tentar atrair mais instituições financeiras e reduzir o custo da operação, que terá garantia do Tesouro Nacional. O aval soberano diminui o risco, já que a União honra os pagamentos em caso de inadimplência.

A estatal enfrenta grave crise financeira, com prejuízos crescentes desde 2022 e deve fechar 2025 com um rombo de R$ 10 bilhões. Sem recursos novos, projeções indicam que a situação pode se agravar dramaticamente: o prejuízo pode atingir R$ 20 bilhões em 2026 devido a multas contratuais por atrasos nos pagamentos a fornecedores e, em um cenário extremo, chegar a R$ 70 bilhões em cinco anos.

Segundo pessoas envolvidas na discussão, a meta exata do novo PDV ainda está sendo fechada, mas o patamar de 10 mil funcionários é uma baliza mínima. A estatal tem hoje cerca de 85 mil empregados, e o gasto com pessoal representa cerca de 72% dos custos da empresa.

O programa deve ser lançado em duas etapas. Na primeira, as regras adotadas serão as habituais, que fixam critérios mínimos de idade e tempo de serviço. Na segunda fase, a ideia é estipular metas de desligamento específicas para as áreas ou unidades, de acordo com um estudo encomendado pela companhia sobre a produtividade de cada agência e setor.

Hoje, os Correios têm cerca de 10 mil unidades de atendimento, das quais 7.000 são agências próprias ou franqueadas. Segundo relatório da administração de 2024, apenas 15% eram superavitárias, ou seja, geravam receitas maiores do que o custo para mantê-las.

A ideia é mapear agências muito próximas uma da outra sem necessidade (o que é chamado tecnicamente de "sombreamento"). Num caso como esse, uma possibilidade seria unificar a operação e estipular uma meta de quantos funcionários dali precisariam aderir ao PDV. Outros poderiam ser remanejados.

O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, já havia sinalizado em entrevista coletiva concedida em outubro, menos de um mês após sua posse, que o novo PDV teria regras específicas, para priorizar desligamentos em áreas onde há ociosidade e, assim, não desfalcar a operação da companhia.

Além das metas customizadas, há uma preocupação do comando da estatal de desenhar o PDV com incentivos financeiros que sejam efetivamente capazes de atrair os empregados, mas sem criar um fardo oneroso para uma companhia que já enfrenta dificuldades financeiras. O último programa, lançado em 2024, teve adesão de apenas 3.705 funcionários.

Para isso, a ideia é conversar com os sindicatos que representam os servidores. Alguns pontos sensíveis para os empregados já foram identificados, como o temor de ficar sem o salário da ativa e passar a depender do benefício de aposentadoria do Postalis, fundo de pensão da estatal.

O Postalis precisou instituir cobranças extras, descontadas de seus participantes e dos próprios Correios, para tentar equacionar um rombo bilionário nos planos de aposentadoria. Na prática, isso significa que os aposentados sofrem reduções no valor de seus benefícios.

Outro ponto sensível é o plano de saúde, que, embora precarizado pela falta de pagamentos da empresa, ainda é considerado um ativo valioso pelos empregados.

Dado o cenário, o plano de reestruturação também vai apontar os riscos de frustração da meta de PDV, caso haja adesão menor dos empregados. Mesmo que isso ocorra, no entanto, os técnicos acreditam na possibilidade de adotar ações de compensação ao longo dos meses para evitar um desequilíbrio futuro.

Parte do dinheiro obtido com o empréstimo de R$ 20 bilhões ajudará a bancar os incentivos financeiros que forem elencados no PDV. Embora haja um gasto maior na largada, a expectativa é que, no médio e longo prazo, a economia de recursos com o corte de pessoal seja mais significativa e ajude no reequilíbrio da empresa.

As metas e o desenho do programa precisam ser críveis, para convencer os bancos de que tanto os Correios quanto o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão comprometidos em sanear a companhia e torná-la viável economicamente.

Esse compromisso será colocado à prova quando as medidas de ajuste começarem a sair do papel, gerando descontentamento entre servidores e também políticos beneficiados pelo loteamento da estatal e que eventualmente tiverem aliados afetados pelo enxugamento da estrutura.

Dentro da empresa, a avaliação é que a indicação do plano de reestruturação como pilar da operação de crédito vai ajudar a blindar a empresa contra eventuais pressões para afrouxar o ajuste. Como o dinheiro envolvido é significativo, haverá cobrança dos bancos e de órgãos de controle, como TCU (Tribunal de Contas da União) e CGU (Controladoria-Geral da União) -que já estão acompanhando as discussões.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o plano também vai incluir medidas como venda de imóveis, reformulação do plano de saúde, reestruturação de cargos e salários e flexibilização da jornada de trabalho, para intensificar entregas nos finais de semana.

O comando da estatal também vai cobrar dos superintendentes metas e resultados, com possibilidade futura de algum tipo de remuneração variável -embora ainda não haja solução para implementar essa iniciativa neste momento, dado o quadro de prejuízo.

Os detalhes do plano de reestruturação devem ser fechados nas próximas duas semanas, mesmo período em que os bancos poderão apresentar suas novas propostas após a decisão dos Correios de fatiar a contratação do empréstimo. A expectativa é fechar as operações ainda este ano.

Em uma primeira rodada de negociações, um sindicato de quatro bancos (Banco do Brasil, BTG Pactual, Citibank e ABC Brasil) aceitou conceder o crédito no valor pleiteado pela companhia, mas estipulou uma taxa de juros considerada elevada para um contrato com garantia soberana.

Segundo duas pessoas a par do assunto ouvidas pela Folha de S.Paulo, a proposta dos bancos tinha um custo de 136% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

No entanto, a tabela de custo máximo aprovada pelo comitê de garantias do Tesouro Nacional prevê um teto de 120% do CDI em operações desse tipo com prazo de dez anos.

Como o valor contratado é significativo, a diferença da taxa de juros ao longo dos anos representaria um custo adicional de centenas de milhões para os Correios, e a aprovação de um financiamento nessas condições poderia deixar margem para questionamentos futuros, inclusive de órgãos de controle. A avaliação é que é mais prudente fazer uma nova rodada de negociações, ainda que isso resulte em algum atraso na contratação.

