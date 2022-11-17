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Copa do Mundo: bancos terão horário especial; veja funcionamento

Horário de atendimento vai depender do município e da hora da partida do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2022 às 17:59

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 17:59

SÃO PAULO, SP - O funcionamento dos bancos será alterado em todo o Brasil nos dias de jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2022, segundo informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) nesta quinta-feira (17). As agências atenderão em horário especial.
O atendimento vai depender da localidade onde está a agência e da hora em que o jogo do Brasil estiver marcado. Nos dias em que houver partida às 12h, dependendo do município, o horário ao público será dividido: parte pela manhã e parte à tarde. Em jogos às 13h e às 16h, o funcionamento será parcial, pela manhã.
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande
Fila em agência da Caixa em Campo Grande: bancos terão horário de atendimento diferenciado nos dias de jogos do Brasil  Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Veja o funcionamento dos bancos nos dias de jogos da seleção brasileira

Para jogos às 12h:

► Das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30, nos Estados com horário igual de Brasília
► Das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília
► Das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília
► Das 8h às 12h, nas agências na ilha de Fernando de Noronha (PE)

Para jogos às 13h:

► Das 8h30 às 11h30, nos Estados com horário igual ao horário de Brasília
► Das 7h30 às 10h30, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília
► Das 7h às 9h30, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília

Para jogos às 16h:

► Das 9h às 14h, nos Estados com horário igual ao horário de Brasília
► Das 8h às 13h, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília
► Das 7h às 12h, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília

Segundo a Febraban, a decisão considera a segurança das agências e de transporte de valores. Os canais remotos, como banco pela internet e atendimento por telefone, continuarão operando normalmente, assim como os caixas eletrônicos.
A indicação da federação é que o consumidor opte pelos meios eletrônicos de pagamento. As contas de consumo, assim como demais boletos, não deverão ter a data de vencimento adiada. Com isso, o atraso no pagamento pode gerar juros e correção monetária.

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O Brasil está no Grupo G junto com Sérvia, Suíça e Camarões, com os primeiros jogos de estreia marcados para a próxima quinta-feira (24). A Copa do Mundo do Qatar vai de 20 de novembro ao dia 18 de dezembro. Ao todo, 32 seleções disputarão o título de campeão do futebol mundial.

Jogos do Grupo G

► 24/11 - 7h - Suíça x Camarões
► 24/11 - 16h - Brasil x Sérvia
► 28/11 - 7h - Camarões x Sérvia
► 28/11 - 13h - Brasil x Suíça
► 2/12 - 16h - Camarões x Brasil
► 2/12 - 16h - Sérvia x Suíça

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