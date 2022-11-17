Copa do Mundo: bancos terão horário especial; veja funcionamento

Para jogos às 12h:

► Das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30, nos Estados com horário igual de Brasília

► Das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília

► Das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília

► Das 8h às 12h, nas agências na ilha de Fernando de Noronha (PE)

Para jogos às 13h:



► Das 8h30 às 11h30, nos Estados com horário igual ao horário de Brasília

► Das 7h30 às 10h30, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília

► Das 7h às 9h30, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília

Para jogos às 16h:



► Das 9h às 14h, nos Estados com horário igual ao horário de Brasília

► Das 8h às 13h, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília

► Das 7h às 12h, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília