Copa do Mundo: bancos terão horário especial; veja funcionamento

Veja o funcionamento dos bancos nos dias de jogos da seleção brasileira
Para jogos às 12h:
► Das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30, nos Estados com horário igual de Brasília
► Das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília
► Das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília
► Das 8h às 12h, nas agências na ilha de Fernando de Noronha (PE)
Para jogos às 13h:
► Das 8h30 às 11h30, nos Estados com horário igual ao horário de Brasília
► Das 7h30 às 10h30, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília
► Das 7h às 9h30, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília
Para jogos às 16h:
► Das 9h às 14h, nos Estados com horário igual ao horário de Brasília
► Das 8h às 13h, nos Estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília
► Das 7h às 12h, nos Estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília
Jogos do Grupo G
► 24/11 - 7h - Suíça x Camarões
► 24/11 - 16h - Brasil x Sérvia
► 28/11 - 7h - Camarões x Sérvia
► 28/11 - 13h - Brasil x Suíça
► 2/12 - 16h - Camarões x Brasil
► 2/12 - 16h - Sérvia x Suíça