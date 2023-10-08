Controladores de voo cancelam paralisação após Justiça determinar multa

Os controladores aéreos da empresa NAV Brasil, responsável pela segurança a dos voos em 43 aeroportos brasileiros, desistiram da paralisação marcada para esta segunda-feira (9), após sofrerem revés judicial.

Em decisão liminar, o TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinou na sexta-feira (6), que os controladores de voo que atuam na NAV Brasil mantenham o serviço, sob pena de multa diária de R$ 100 mil ao sindicato da categoria em caso de descumprimento.

Justiça decidiu que os controladores de voo devem manter as atividades Crédito: Ascom | Felipe Carneiro

A suspensão da paralisação foi confirmada à Folha pelo secretário de assuntos jurídicos do SNTPV (Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Proteção ao Voo), William França.

A interrupção dos serviços afetaria grandes aeroportos, como Galeão e Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, Cumbica, em Guarulhos (SP) e Viracopos, em Campinas (SP). A NAV Brasil atua em aeroportos que atendem a oito capitais brasileiras e seus serviços tem efeito em toda a malha aérea nacional.

A paralisação impedida pela Justiça faz parte da greve anunciada pelo SNTPV, que reivindica recomposição salarial, compensação da inflação, melhorias no plano de saúde e adicionais.

Responsável pela decisão judicial, o ministro Mauricio José Godinho Delgado diz que a suspensão planejada para a semana que vem resultaria em "prejuízos irreparáveis".

O sindicato diz que recorrerá ao TST para derrubar a liminar.

Em nota divulgada à imprensa na sexta-feira (6), a NAV Brasil diz que se "mantém-se aberta ao diálogo e permanentemente empenhada na busca da merecida valorização de seus empregados."

O calendário de greve indica que os funcionários na NAV Brasil devem avaliar quais as respostas da empresa na terça (10). O cronograma ainda indicava paralisação, também das 7h às 8h, todos os dias até 21 de outubro.