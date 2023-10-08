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Greve

Controladores de voo cancelam paralisação após Justiça determinar multa

Funcionários da empresa de serviços aéreos NAV Brasil, que atua em 43 aeroportos, reivindicam reajuste salarial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2023 às 21:40

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 21:40

 Os controladores aéreos da empresa NAV Brasil, responsável pela segurança a dos voos em 43 aeroportos brasileiros, desistiram da paralisação marcada para esta segunda-feira (9), após sofrerem revés judicial.
Em decisão liminar, o TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinou na sexta-feira (6), que os controladores de voo que atuam na NAV Brasil mantenham o serviço, sob pena de multa diária de R$ 100 mil ao sindicato da categoria em caso de descumprimento.
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reforça fiscalização nos aeroportos do país
Justiça decidiu que os controladores de voo devem manter as atividades Crédito: Ascom | Felipe Carneiro
A suspensão da paralisação foi confirmada à Folha pelo secretário de assuntos jurídicos do SNTPV (Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Proteção ao Voo), William França.
A interrupção dos serviços afetaria grandes aeroportos, como Galeão e Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, Cumbica, em Guarulhos (SP) e Viracopos, em Campinas (SP). A NAV Brasil atua em aeroportos que atendem a oito capitais brasileiras e seus serviços tem efeito em toda a malha aérea nacional.
A paralisação impedida pela Justiça faz parte da greve anunciada pelo SNTPV, que reivindica recomposição salarial, compensação da inflação, melhorias no plano de saúde e adicionais.
Responsável pela decisão judicial, o ministro Mauricio José Godinho Delgado diz que a suspensão planejada para a semana que vem resultaria em "prejuízos irreparáveis".
O sindicato diz que recorrerá ao TST para derrubar a liminar.
Em nota divulgada à imprensa na sexta-feira (6), a NAV Brasil diz que se "mantém-se aberta ao diálogo e permanentemente empenhada na busca da merecida valorização de seus empregados."
O calendário de greve indica que os funcionários na NAV Brasil devem avaliar quais as respostas da empresa na terça (10). O cronograma ainda indicava paralisação, também das 7h às 8h, todos os dias até 21 de outubro.
Caso a mobilização se prolongue, é possível que a paralisação afete os serviços durante o feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, celebrado no próximo dia 12.

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