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Sem 'maquiagem'

Contra fraudes, Procon-ES monitora preços antes da Black Friday

No dia 23 de novembro, data do evento, o Procon-ES irá divulgar os preços dos itens monitorados: micro-ondas, notebooks, refrigeradores, smartphones e TV's Smart
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 13:58

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 13:58

Black friday no Shopping Vitória Crédito: Edson Chagas
Com menos de 20 dias para um dos maiores eventos varejistas de descontos do país, a Black Friday, o Procon-ES iniciou, desde o último dia 23, um levantamento de preços dos produtos que são a preferência dos consumidores. O objetivo é evitar fraudes e proteger o consumidor neste período de grandes promoções.
No dia 23 de novembro, data do evento, o Procon-ES irá divulgar os preços dos itens monitorados: micro-ondas, notebooks, refrigeradores, smartphones e TV's Smart.
A diretora-presidente do Procon-ES Denize Izaita Pinto, disse que os consumidores possuem uma expectativa muito grande em relação ao dia em que são prometidas grandes promoções, e a oferta enganosa é queixa constante durante a campanha.
 
Para inibir e punir empresas que fizerem a maquiagem de preços dos produtos, o Procon-ES vai acompanhar a oferta de alguns itens participantes da promoção
Denize Izaita Pinto, diretora-presidente do Procon-ES
DENÚNCIAS
A maquiagem nos preços ocorre quando há aumento prévio no valor dos produtos no período que antecede o dia do evento e a apresentação de falsos descontos no próprio dia.
As denúncias poderão ser feitas pessoalmente na sede do Procon, pelo telefone 151 ou pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br.

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