Contra fraudes, Procon-ES monitora preços antes da Black Friday

Com menos de 20 dias para um dos maiores eventos varejistas de descontos do país, a Black Friday, o Procon-ES iniciou, desde o último dia 23, um levantamento de preços dos produtos que são a preferência dos consumidores. O objetivo é evitar fraudes e proteger o consumidor neste período de grandes promoções.
No dia 23 de novembro, data do evento, o Procon-ES irá divulgar os preços dos itens monitorados: micro-ondas, notebooks, refrigeradores, smartphones e TV's Smart.
A diretora-presidente do Procon-ES Denize Izaita Pinto, disse que os consumidores possuem uma expectativa muito grande em relação ao dia em que são prometidas grandes promoções, e a oferta enganosa é queixa constante durante a campanha.
Para inibir e punir empresas que fizerem a maquiagem de preços dos produtos, o Procon-ES vai acompanhar a oferta de alguns itens participantes da promoção
DENÚNCIAS
A maquiagem nos preços ocorre quando há aumento prévio no valor dos produtos no período que antecede o dia do evento e a apresentação de falsos descontos no próprio dia.
As denúncias poderão ser feitas pessoalmente na sede do Procon, pelo telefone 151 ou pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br.