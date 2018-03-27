Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Contas públicas registram défict de R$ 19,3 bilhões em fevereiro
Resultado

Contas públicas registram défict de R$ 19,3 bilhões em fevereiro

Apesar de negativo, esse é o melhor resultado para o mês em três anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:54

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:54

Dinheiro Crédito: Pixabay
Após registrar o maior superávit da história para o mês de janeiro, as contas públicas voltaram ao vermelho em fevereiro. O governo central (formado por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) apresentou um déficit de R$ 19,3 bilhões no mês passado. Apesar de negativo, esse é o melhor resultado para o mês em três anos. No ano, o resultado ainda é positivo em R$ 11,7 bilhões.
O resultado do mês passado representou uma queda real (já descontada a inflação) de 28,8% em relação ao apresentado em fevereiro de 2017, quando o déficit havia sido de R$ 26,3 bilhões. As receitas líquidas cresceram 10,2%. Já as despesas tiveram uma queda de 0,6%.
Em 12 meses, o resultado ainda é deficitário em R$ 106,2 bilhões ou 1,61% do Produto Interno Bruto (PIB). A meta fiscal fixada pelo governo para 2018 é um déficit de R$ 159 bilhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?
Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados