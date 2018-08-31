Contas do setor público têm déficit de R$ 3,4 bilhões em julho

Nos últimos 12 meses, rombo das contas públicas ficou em R$ 77,1 bilhões Crédito: Reprodução/site Correio Popular Ritz

Apesar de o Brasil gastar mais do que arrecada, as contas públicas têm mostrado uma melhora inesperada neste ano. Os números já fazem os técnicos da equipe econômica trabalharem com a hipótese de o governo federal cumprir com folga a meta de manter o déficit em, no máximo, R$ 159 bilhões. Em julho, por exemplo, o país ficou no vermelho em R$ 3,4 bilhões. O desempenho fiscal da União, dos estados e municípios e das empresas estatais foi muito melhor que no mesmo mês do ano passado. O déficit do país caiu 79% em relação ao rombo registrado em julho de 2017.

Várias coisas tem contribuído para esse quadro, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. Além do controle das despesas e surpresas positivas na arrecadação, a taxa de juros está estável no menor nível da História e a inflação - apesar do repique recente - está controlada e dentro da meta.

Por tudo isso, nos últimos 12 meses, o rombo das contas públicas está em R$ 77,1 bilhões: muito distante para a meta deste ano. Os dados dos sete primeiros meses do ano são ainda mais animadores para os técnicos. O país acumulou de janeiro a julho um déficit de R$ 17,8 bilhões.

 Normalmente, o número é maior no início do terceiro trimestre  afirmou Renato Baldini, chefe-adjunto do departamento econômico do BC.

Ele disse que a queda do déficit é uma tendência e que isso terá impacto relevante nos números deste ano, mas o país precisa avançar mais para sair do drama fiscal em que está:





 Há espaço para que a meta seja cumprida com folga e isso deve contribuir para a gente estabilizar a dívida, mas temos de voltar a ter superávit.

Outro fator que também tem ajudado o setor público é o impacto da política de controle da volatilidade do câmbio nas contas públicas. Se o dólar tem causado estresse nos técnicos do Banco Central diariamente, a moeda americana tem reduzido o custo dos juros. Como o preço da divisa caiu no mês passado, o BC ganhou dinheiro ao colocar contratos de proteção para os exportadores. Isso fez com que a conta de juros a pagar no mês fosse menor que a de julho de 2017.

Dívida interrompe trajetória de alta

No mês passado, o Brasil pagou R$ 25,8 bilhões em juros. Como não poupou nenhum centavo para arcar com essa conta, teve de emitir mais dívida. A relação entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB) chegou a cair. Passou de 77,2% do PIB para 77%. No fim do ano passado, esse percentual era de 74% do PIB.