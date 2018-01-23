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Hidrelétricas

Conta de luz: bandeira verde deve ser mantida em fevereiro

O volume de chuvas nos últimos meses permitiu a não alteração no valor da tarifa de energia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 20:07

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 20:07

Na bandeira verde não há cobrança de tarifa adicional nas contas de luz Crédito: Pixabay
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, disse hoje (23) que a bandeira tarifária verde deve continuar em vigor no próximo mês. Na bandeira verde não há cobrança adicional nas contas de luz.
Segundo Rufino, o volume de chuvas nos meses de dezembro e janeiro, considerado dentro do normal, permitiu a redução na cobrança da conta e a expectativa é de manutenção desse cenário. Até agora, não tem nada que aponte em sentido contrário, disse ele.
A bandeira tarifária que será cobrada em fevereiro será divulgada oficialmente pela Aneel na próxima sexta-feira (26).
No início de janeiro, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, já havia dito que a expectativa é de que a tarifa de energia elétrica permaneça na bandeira verde até o fim do primeiro trimestre de 2018.
O sistema elétrico nacional é interligado e a gente veio de cinco ou seis anos de chuvas abaixo da média nos maiores reservatórios. Mas os resultados de novembro, dezembro e dos primeiros dias de janeiro de 2018 têm sido muito animadores, afirmou o ministro no dia 16, após visita a Usina de Itaipu.
Nos últimos três meses de 2017, em razão do fraco volume de chuvas e da baixa nos reservatórios das usinas hidrelétricas, a Aneel autorizou a cobrança da tarifa vermelha, a mais alta prevista pela agência. Em outubro e novembro, vigorou inclusive a bandeira vermelha no patamar 2, com a cobrança extra mais alta, de R$ 5,00 para cada 100 kilowatt/hora (kWh) consumidos.

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