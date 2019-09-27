Bandeira amarela

Conta de energia vai ficar mais barata em outubro

O mês marca a transição entre a estação seca e o período úmido. Os níveis dos reservatórios devem ficar cheios

Conta de energia terá bandeira amarela em outubro Crédito: Arquivo

A conta de luz dos brasileiros ficará mais barata em relação aos últimos meses a partir de terça-feira (1º), com a implantação da bandeira tarifária amarela, informou nesta sexta-feira (27) a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Com isso, a cada 100 kWh (quilowatts-hora consumidos) serão acrescentados R$ 1,50 à fatura das famílias. Neste mês de setembro, está valendo a bandeira vermelha 1, que acrescenta R$ 4 a cada 100 kWh. Em agosto, também foi acionada a mesma tarifa.

Segundo a agência, a medida foi adotada porque outubro é um mês de transição entre a estação seca (inverno) e o período úmido (primavera e verão) e, por isso, a previsão para os níveis dos reservatórios é positiva.

BANDEIRAS

- verde: tarifa não tem acréscimo;

- amarela: tarifa tem acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos;

- vermelha 1: tarifa tem acréscimo de R$ 4 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos;

- vermelha 2: tarifa tem acréscimo de R$ 6 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

