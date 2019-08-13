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Pesquisa

Consumo de bens industriais cai 0,5% em junho, diz Ipea

O Indicador Aparente de Bens Industriais do Ipea mede a demanda por produtos da indústria brasileira e por bens industriais importados

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 11:59
Dos 22 segmentos da indústria, foi registrada alta de demanda em oito, com destaque para produtos de metal e farmoquímicos Crédito: Pixabay
O consumo de bens industriais no Brasil caiu 0,5% em junho, na comparação com maio, divulgou nesta terça-feira (13) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
O Indicador Aparente de Bens Industriais do Ipea mede a demanda por produtos da indústria brasileira e por bens industriais importados. A demanda por bens industriais produzidos no país aumentou 0,2% em junho, enquanto o consumo de importados caiu 1,6%.
Com o resultado de junho, o segundo trimestre (abril, maio e junho) teve alta de 0,7% em relação ao primeiro trimestre, mas caiu 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
A pesquisa também distingue as categorias econômicas dos bens industriais e aponta que houve alta de 0,5% na demanda por bens de capital em relação a maio. Já os bens de consumo duráveis tiveram queda de 4,6%.
Dos 22 segmentos da indústria, foi registrada alta de demanda em oito, com destaque para produtos de metal e farmoquímicos.

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