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Cresceu 0,3%

Consumo das famílias cresce, mas segue em ritmo lento, diz IBGE

Em doze meses, a alta acumulada é de 1,5%

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 13:14

Publicado em 

29 ago 2019 às 13:14
Consumo das famílias cresce, mas segue em ritmo lento, diz IBGE Crédito: Vitor Jubini
Base da recuperação econômica após a crise de 2014, o consumo das famílias brasileiras cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2019, informou nesta quinta-feira (29) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
Com o desemprego ainda elevado e a confiança do consumidor em baixa, porém, o ritmo de crescimento vem desacelerando nos últimos trimestres. 
Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o consumo das famílias brasileiras cresceu 1,6%. De acordo com o IBGE, o desempenho reflete os indicadores de crédito para a população e a expansão da massa salarial no período. 
Em doze meses, a alta acumulada é de 1,5%.
O consumo das famílias vem crescendo desde o primeiro trimestre de 2017, quando comparado com o trimestre anterior. Chegou a registrar alta de 3,1% no último trimestre daquele ano, o maior patamar desde 2014, antes da recessão.
Puxado também pelo consumo das famílias, o setor de serviços teve crescimento de 0,3% no trimestre, em comparação com o trimestre anterior, puxado pelas atividades imobiliárias e pelo comércio.
Na comparação anual, o setor registra alta de 1,2%, com destaque para os segmentos de Informação e Comunicação, Atividades Imobiliárias e Comércio. Em doze meses, a alta acumulada é de 1,2%.

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