FGV

Consumidores esperam inflação de 5,3% em 12 meses a partir de julho

Na comparação com julho de 2018, houve redução de 0,1 ponto porcentual

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:09 - Atualizado há 6 anos

Consumidores esperam inflação de 5,3% em 12 meses a partir de julho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A mediana da inflação esperada pelos consumidores para os próximos 12 meses ficou em 5,3% em julho, ante uma taxa de 5,4% registrada em junho, informou nesta terça-feira (23), a Fundação Getulio Vargas (FGV), que divulgou o Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores. Na comparação com julho de 2018, houve redução de 0,1 ponto porcentual.

"É provável que a ligeira queda da expectativa de inflação dos consumidores esteja refletindo os resultados favoráveis da inflação de junho, como o recuo dos preços dos alimentos, da gasolina, gás de botijão e das tarifas de energia elétrica, que compõem grande parte da cesta de consumo das famílias, principalmente daquelas de menor renda. Para os próximos meses, dado que a inflação segue controlada e que as projeções dos analistas continuam a cair, é possível que a expectativa dos consumidores mantenha a tendência de desaceleração", avaliou a economista Renata de Mello Franco, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Na distribuição por faixas de inflação, 37,7% dos consumidores projetaram uma taxa abaixo da meta de oficial de 4,25% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para este ano. No mês anterior, esse porcentual era de 33,4% dos consumidores.

Já a proporção de consumidores projetando valores iguais ou superiores à meta de inflação para 2019 diminuiu 4,3 pontos porcentuais, para 62,3%.

Na análise por faixas de renda, as maiores quedas nas expectativas para a inflação ocorreram entre as famílias mais pobres e mais ricas. No grupo com renda familiar mensal de até R$ 2.100,00, a expectativa mediana de inflação diminuiu 0,3 ponto porcentual, para 5,9%. Entre os consumidores com renda mensal superior a R$ 9.600, a taxa caiu 0,2 ponto porcentual, para 4,5%.

O Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores é obtido com base em informações da Sondagem do Consumidor, que ouve mensalmente mais de 2,1 mil brasileiros em sete das principais capitais do País. Aproximadamente 75% dos entrevistados respondem aos quesitos relacionados às expectativas de inflação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta