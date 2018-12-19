'Consumidor tem o seu papel no combate à fraude nos combustíveis'

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Desvendar redes criminosas constituídas para adulterar combustíveis e sonegar impostos é também um papel dos consumidores, segundo o superintendente de Fiscalização do Abastecimento da Agência Nacional de Petróleo, Francisco Nelson Castro Neves.

Para não chamar a atenção das autoridades, os grupos movimentam grande volumes de recursos em espécie e burlam o Fisco ao não emitir notas fiscais. A liquidez do dinheiro vivo atrai bandidos, alerta.

O consumidor precisa conhecer as regras e o produto, ser um sujeito ativo no combate às irregularidades. As empresas são obrigadas a testar todo o combustível recebido. Sendo assim, o cliente pode exigir essa comprovação de qualidade, afirma Neves ao acrescentar: Se um posto compra 50 mil de nafta, ele não tem como registrar a venda desse produto contabilmente. Por isso, não oferece nota fiscal. Se o cliente é desatento, relapso, ao não exigir o comprovante, ele alimenta financeiramente uma cadeia de fraudes, diz.

Neves ainda afirma que as regras duras da ANP no controle da entrada de combustíveis e de derivados de petróleo coíbem práticas de adulteração, mas as defraudações ocorrem geralmente nos processos onde a fiscalização é mais difícil de alcançar, quando a mercadoria sai dos dutos para os caminhões-tanque. Os combustíveis líquidos no Brasil são vendidos a granel. Saem da refinaria por dutos, chegam aos navios, depois novamente vão para os dutos, até chegar aos caminhões. É nessa fase que a atividade atrai alguns malfeitores, destaca.