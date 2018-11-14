Consumidor deve pagar R$ 17 bi em subsídios nas contas de luz em 2019

Para os consumidores das regiões Sudeste e Centro-Oeste, o montante significa uma alta de 1,99% nas tarifas Crédito: Arquivo

Os consumidores de energia de todo o país devem pagar mais de R$ 17 bilhões em subsídios nas contas de luz em 2019. O dinheiro será usado para bancar ações e programas sociais do governo no setor elétrico e é um dos principais fatores que impactam no crescimento das tarifas de eletricidade. Os números foram apresentados nesta terça-feira (13) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Os valores ainda podem ser alterados até o início do ano, porque o orçamento dos subsídios do setor elétrico ainda passará por consulta pública por três semanas. O número de 2019 é cerca de R$ 900 milhões menor que o registrado neste ano. Mesmo assim, irá impactar as contas de luz em 2019.

Para os consumidores das regiões Sudeste e Centro-Oeste, o montante significa uma alta de 1,99% nas tarifas. No Norte e Nordeste, a alta será 1,1%. A definição da tarifa que chega para o consumidor, no entanto, leva em conta outros fatores, como preço de energia, volume das chuvas e impostos estaduais.

Os números fazem parte do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), principal fundo do setor.A CDE é paga por todos os consumidores de energia elétrica por meio das contas de luz.

Os recursos da CDE são usados em ações como subsídio à tarifa para famílias de baixa renda, compra de combustível para gerar energia em regiões isoladas do país e o programa Luz Para Todos. Parte do dinheiro também vai para sistemas de irrigação e empresas de saneamento. A conta serve ainda para incentivar usinas eólicas e solares.