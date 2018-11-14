Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Consumidor deve pagar R$ 17 bi em subsídios nas contas de luz em 2019
Energia

Consumidor deve pagar R$ 17 bi em subsídios nas contas de luz em 2019

Tarifas de energia podem subir 1,99% com os encargos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 21:30

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 21:30

Para os consumidores das regiões Sudeste e Centro-Oeste, o montante significa uma alta de 1,99% nas tarifas Crédito: Arquivo
Os consumidores de energia de todo o país devem pagar mais de R$ 17 bilhões em subsídios nas contas de luz em 2019. O dinheiro será usado para bancar ações e programas sociais do governo no setor elétrico e é um dos principais fatores que impactam no crescimento das tarifas de eletricidade. Os números foram apresentados nesta terça-feira (13) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Os valores ainda podem ser alterados até o início do ano, porque o orçamento dos subsídios do setor elétrico ainda passará por consulta pública por três semanas. O número de 2019 é cerca de R$ 900 milhões menor que o registrado neste ano. Mesmo assim, irá impactar as contas de luz em 2019.
Para os consumidores das regiões Sudeste e Centro-Oeste, o montante significa uma alta de 1,99% nas tarifas. No Norte e Nordeste, a alta será 1,1%. A definição da tarifa que chega para o consumidor, no entanto, leva em conta outros fatores, como preço de energia, volume das chuvas e impostos estaduais.
Os números fazem parte do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), principal fundo do setor.A CDE é paga por todos os consumidores de energia elétrica por meio das contas de luz.
Os recursos da CDE são usados em ações como subsídio à tarifa para famílias de baixa renda, compra de combustível para gerar energia em regiões isoladas do país e o programa Luz Para Todos. Parte do dinheiro também vai para sistemas de irrigação e empresas de saneamento. A conta serve ainda para incentivar usinas eólicas e solares.
Apenas para pagar pelo combustível usado para gerar energia em regiões isoladas, devem ser desembolsados R$ 6 bilhões no próximo ano. Descontos tarifários na distribuição irão somar R$ 8,7 bilhões. O Luz Para Todos custará R$ 1 bilhão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Guardador de carros foragido é preso com ajuda de totem de segurança em Vitória
Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados