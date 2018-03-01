Construção teve a maior queda no PIB: 5%

Prédio em construção Crédito: Reprodução/Pixabay

O setor de construção civil teve a maior queda no PIB entre os 12 setores investigados pelo IBGE. O tombo foi de 5% em 2017. A mão de obra ocupada no setor recuou 6,2% no ano pasado. E as operações de crédito no setor tiveam tombo de 2,2%.

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Além da construção civil, outros três setores tiveram retração em 2017. A administração pública (defesa, saúde, educação e seguridade social) recuou 0,6%. Os serviços de informação e comunicação recuaram 1,1%. E as atividades financeiras, como seguros e outros serviços relacionados, tiveram queda de 1,3%.