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IBGE

Construção teve a maior queda no PIB: 5%

Entre os 12 setores investigados pelo IBGE, quatro tiveram queda

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:44
Prédio em construção Crédito: Reprodução/Pixabay
O setor de construção civil teve a maior queda no PIB entre os 12 setores investigados pelo IBGE. O tombo foi de 5% em 2017. A mão de obra ocupada no setor recuou 6,2% no ano pasado. E as operações de crédito no setor tiveam tombo de 2,2%.
Veja gráfico no final da matéria
Além da construção civil, outros três setores tiveram retração em 2017. A administração pública (defesa, saúde, educação e seguridade social) recuou 0,6%. Os serviços de informação e comunicação recuaram 1,1%. E as atividades financeiras, como seguros e outros serviços relacionados, tiveram queda de 1,3%.
> Leia também: Economia volta a crescer após dois anos de queda e avança 1% em 2017
Na outra ponta, a agropecuária foi o setor que mais avançou: alta de 13%. E a indústria extrativa cresceu 4,3%, graças ao aumento na extração de petróleo e à produção de minério de ferro. O terceiro setor que mais cresceu foi o comércio, com avanço de 1,8%.

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