Construção de subestação de energia vai criar 250 empregos no ES

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A construção da subestação de energia de Rio Novo do Sul, que deve começar até o início de maio, vai gerar 250 empregos diretos para todos os níveis de escolaridade na região. A licença para a instalação do empreendimento foi assinada nesta sexta-feira (23).

Com um investimento de R$ 250 milhões, o empreendimento planejado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), concessionada à Empresa Transmissora Capixaba S.A. (ETC), terá uma extensão de 6,6 hectares e será instalado às margens da BR 101, em Rio Novo do Sul, região do Litoral Sul capixaba.

A nova subestação vai possibilitar a interligação das linhas de transmissão em 138KV Cachoeiro e Guarapari às linhas em 345 KV Campos-Viana e Campos-Vitória, o que vai melhorar a distribuição de energia elétrica na região Sul do Espírito Santo e garantir um fornecimento mais estável.

De acordo com o governador do Estado, Paulo Hartung, a subestação fortalecerá a economia local. "Para ter desenvolvimento, é preciso ter estrutura e a energia elétrica é fundamental. Estamos nos preparando para construir um novo ciclo de desenvolvimento no Sul do Espírito Santo. A região necessita".

PROCESSO DE LIBERAÇÃO

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Aladim Cerqueira, a licença de instalação foi concedida a um empreendimento robusto. "A legislação recomenda que o processo para concessão da licença seja realizado em 12 meses, porém fizemos em oito meses, mas isso não significa que o processo perdeu qualidade ou foi menos rigoroso. Para liberarmos a instalação da subestação, analisamos atentamente muitos fatores", comentou.

Ainda de acordo com o Cerqueira, existe no projeto da nova subestação de Rio Novo do Sul a expectativa do empreendimento utilizar a energia eólica produzida na região Nordeste do país. O licenciamento ambiental já está sendo analisado. "A energia gerada no Nordeste iria para Governador Valadares (MG) e de lá chegaria a estação de Rio novo do Sul no Espírito Santo e seria distribuída na região", revelou.