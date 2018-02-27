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Fevereiro

Confiança do comércio sobe e alcança maior patamar desde abril de 2014

De acordo com a FGV, houve melhora na confiança em 8 dos 13 segmentos do comércio pesquisados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 12:26

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 12:26

Comécio Crédito: Divulgação
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 0,4 ponto na passagem de janeiro para fevereiro, para 95,5 pontos, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Com o resultado, o indicador alcançou o maior patamar desde abril de 2014, quando estava em 97,8 pontos.
"Um aspecto positivo dos resultados do primeiro bimestre de 2018 é o expressivo avanço dos indicadores de satisfação com a situação atual, retratando um quadro de recuperação de vendas e margens. No extremo oposto, o retorno do indicador de expectativas a um patamar inferior aos 100 pontos sugere que a recuperação continuará ocorrendo de maneira gradual", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Houve melhora na confiança em 8 dos 13 segmentos pesquisados. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou 4,8 pontos, alcançando 92,8 pontos, o resultado mais elevado desde agosto de 2014. Já o Índice de Expectativas (IE-COM) caiu 4,0 pontos, para 98,4 pontos.
O Índice de Desconforto do comércio - construído a partir da soma das proporções de empresas que apontam fatores limitativos à melhoria dos negócios relacionados a quesitos como demanda insuficiente, custo financeiro e acesso a crédito bancário - caiu pelo décimo mês seguido em médias móveis trimestrais.
A coleta de dados para a edição de fevereiro da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 1º e 23 do mês e obteve informações de 1.144 empresas.

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