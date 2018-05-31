Conab vai socorrer criadores de aves e suínos na falta de ração

Galinhas estão sem ração deste terça-feira (28) em Santa Maria de Jetibá Crédito: Bernardo Coutinho

Por um mês, o milho para ração estocado pelo governo federal, no Programa de Vendas em Balcão (ProVB), vai ser usado para socorrer os criadores de aves e suínos e as indústrias de processamento de ração animal em todo o país, que sofreram com o desabastecimento causado pela paralisação dos caminhoneiros.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está autorizada a comercializar o produto. Pela medida provisória, está fixado em 500 toneladas diárias por pessoa o limite para compra de mercadoria. O Programa de Vendas em Balcão tem como meta disponibilizar estoques públicos do governo federal a pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte por meio da venda direta.