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Conab vai socorrer criadores de aves e suínos na falta de ração

Pela medida provisória, está fixado em 500 toneladas diárias por pessoa o limite para compra de mercadoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 21:59

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 21:59

Galinhas estão sem ração deste terça-feira (28) em Santa Maria de Jetibá Crédito: Bernardo Coutinho
Por um mês, o milho para ração estocado pelo governo federal, no Programa de Vendas em Balcão (ProVB), vai ser usado para socorrer os criadores de aves e suínos e as indústrias de processamento de ração animal em todo o país, que sofreram com o desabastecimento causado pela paralisação dos caminhoneiros.
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está autorizada a comercializar o produto. Pela medida provisória, está fixado em 500 toneladas diárias por pessoa o limite para compra de mercadoria. O Programa de Vendas em Balcão tem como meta disponibilizar estoques públicos do governo federal a pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte por meio da venda direta.
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que, desde o começo da paralisação dso caminhoneiro no último dia 21, quase 70 milhões de aves morreram. Segundo a entidade, há o risco de cerca de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos não sobreviverem pelo longo período em que foram confinados e alimentando-se inadequadamente.

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