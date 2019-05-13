Compras digitais: sites não atendem à norma que obriga divulgação de CNPJ

Internet Crédito: Pixabay

A revolução tecnológica tem mudado a forma das pessoas consumirem, mas tem trazido problemas também para quem compra na internet. Apesar de as redes sociais e aplicativos estarem cercados de empreendedores de boa-fé, há também aproveitadores.

O advogado especializado em Direito do Consumidor e consultor do Idec Igor Britto afirma que as plantaformas têm grande potencial para ação de golpistas. Com isso, a maioria das ofertas é fraudulenta. “As pessoas não devem se precipitar. Estamos na era das fake news. E elas estão disfarçadas de bons produtos também”, explica Britto .

A primeira forma de desconfiar sobre as intenções de um e-commerce começa pela página. Ainda que a publicidade fique no Instagram ou no Facebook, a venda, na verdade, ocorre num site externo. “O consumidor precisa ver se esse empreendedor respeita o decreto que estabelece as regras para o comércio eletrônico. O site precisa ter a razão social, o CNPJ, o endereço físico e o telefone de contato”, destaca Britto.

A diretora-presidente do Procon Estadual, Lana Lages, afirma que existe uma dificuldade de se encontrar muitos golpistas por trás das lojas digitais. “Quando as delegacias começam a investigar, as páginas no Instagram somem. É importante as pessoas usarem a razão antes de comprar. Ter bom senso. Isso cumpre o que promete mesmo?”, opina Lana ao chamar atenção para truques dos enganadores na rede.

“As pessoas acabam se endividando para comprar esses produtos milagrosos. Elas precisam tomar cuidado com ofertas que usam os termos maravilhosos, fantásticos, fabulosos. Coisas extraordinárias requerem provas. Onde está a comprovação científica?”

Segundo Lana, muitos consumidores têm preguiça de pesquisar e acabam comprando réplicas de produtos famosos ou mesmo mercadorias clandestinadas. “Quando caem nos golpes, têm até vergonha de denunciar”, completa.

Passo a passo para comprar nas redes

Pesquise

Conheça o produto: Pesquisar o produto para conhecê-lo antes de fazer a compra é fundamental para evitar problemas. Veja a reputação da mercadoria em diversos sites, como lojas tradicionais e também de reclamações, como o Reclame Aqui, além de fóruns na internet.

Compare

Preço dos concorrentes: As tentações das compras nas redes acabam tirando do consumidor a razão, elemento essencial para ele aplicar um truque importante: a pesquisa de preço. Antes de comprar veja o valor de venda em concorrentes. E entenda bem também o plano de pagamento.

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