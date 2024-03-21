Como funciona novo reconhecimento facial para ter nível prata ou ouro no gov.br

SÃO PAULO - O reconhecimento facial do aplicativo govv.br foi simplificado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Atualização permite o uso da câmera traseira dos smartphones para o reconhecimento de biometria dos cidadãos que precisam elevar o nível de segurança na plataforma para prata ou ouro.
A medida foi implementada para facilitar acesso de cidadãos com celulares antigos, assim como pessoas com deficiência, neurodivergentes, com doenças neurodegenerativas e idosos.
Até o momento, 152 milhões de brasileiros têm conta na plataforma do governo federal, que conta com 4.200 serviços digitais disponíveis.
O reconhecimento facial é necessário para avançar para nível prata ou ouro. Quem tem nível de segurança acima do bronze acessa uma lista de serviços que podem facilitar o dia a dia, como os sistemas para declarar o Imposto de Renda 2024, dados relativos ao PIS/Pasep, ao INSS, à Receita Federal e ao SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central, por exemplo.
Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital, afirma que a simplificação permite que um número maior de usuários tenham acesso pleno aos serviços do aplicativo.
"O objetivo é facilitar a vida dos cidadãos", diz ele.
Saiba como criar a conta no portal gov.br
A conta pode ser criada por computador, tablet ou celular. No computador, basta acessar o site do sistema (gov.br/governodigital) e seguir o passo a passo. São solicitadas informações como número do CPF e data de nascimento, entre outras.
No celular ou tablet, o cidadão deve baixar o aplicativo nas lojas Play Store (para Android) ou App Store (iOS), sendo que o desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil, e criar a sua conta. Neste caso, é mais fácil conseguir nível prata ou ouro porque, como há acesso à câmera, o contribuinte consegue provar com mais facilidade sua identidade.
Quem já tem conta precisa checar o perfil atual para saber se é necessário fazer a elevação para nível prata ou ouro. Tanto a inscrição quanto a mudança de selo podem ser feitas pelo computador, mas a recomendação é fazer pelo app.
Quais são os níveis do gov.br
Bronze
- Acesso a serviços digitais de forma limitada, que não tragam risco de exposição dos dados
- Acesso parcial às funcionalidades do aplicativo gov.br
- Conta com nível básico de segurança, com acesso a poucos serviços digitais
Prata
- Login único para um maior número de serviços e mais proteção pessoal
- Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativo gov.br
- Conta com nível alto de segurança, com acesso a serviços que exigem reconhecimento facial ou acesso a bancos credenciados
Ouro
- Login único para qualquer serviço digital do governo, sem restrição de acesso
- Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativo gov.br
- Conta com nível máximo de segurança, principalmente para serviços com dados mais sensíveis e de maior risco
Como conseguir nível prata no gov.br pelo aplicativo
- Acesse o aplicativo gov.br
- Clique em "Entrar com gov.br"
- Na tela seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"
- Em seguida, digite a senha e clique em "Entrar"
- Na tela em que se lê "Autorização de uso de dados pessoais", vá em "Autorizar"
- No quadro azul, acima, clique em "Aumentar nível da conta"
- Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe
- A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet
- Vá onde se lê "Cadastro via internet banking" e escolha o seu banco
- Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira; é possível conseguir a validação pelo Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander, Agibank, Itaú, Sicredi, Mercantil do Brasil, PicPay/Original ou Nubank
Como conseguir nível ouro no gov.br pelo aplicativo
- Acesse o aplicativo gov.br
- Clique em "Entrar com gov.br"
- Digite o CPF e vá em "Continuar"
- Depois, informe a senha e clique em "Entrar"
- No quadro azul, acima, onde está seu nome, vá em "Aumentar nível"
- Em seguida, acesse "Aumentar nível da conta"
- O gov.br pedirá acesso à câmera do celular, clique em "OK"
- Aparecerão orientações para a foto; clique em "Reconhecimento facial"
- Enquadre seu rosto e aguarde; aparecerá a mensagem "Reconhecimento facial realizado com sucesso", vá em em "OK"
- Ao final do procedimento, aparecerá a mensagem "Validamos sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral. Você atingiu o maior nível de segurança para sua conta gov.br!"
- Outra forma é pela validação dos dados usando a biometria digital cadastrada no TSE
- É também possível validar os dados com o certificado digital compatível com IPC-Brasil
- Mais uma forma é usar o aplicativo gov.br para ler o QR Code da CIN (Carteira de Identidade Nacional)