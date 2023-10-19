Desenrola: como ter conta prata ou ouro no gov.br para quitar dívidas

O novo programa do governo federal Desenrola Brasil possibilita que consumidores inadimplentes possam renegociar suas dívidas com bancos. O portal do programa, no entanto, só pode ser acessado pelos usuários com conta prata ou ouro na plataforma Gov.br.
Os três níveis de certitificação — bronze, prata e ouro — são definidos pelos "Selos de Confiabilidade", recursos de validação de dados, em que o usuário autoriza o uso de informações pessoais, como nome e foto, que são conferidas nos bancos de dados das principais instituições governamentais.
Dessa forma, quanto maior a segurança da validação dos dados do usuário, em bases da Justiça Eleitoral ou via certificado digital, por exemplo, maior o nível da conta, possibilitando que os usuários recebam vantagens de acesso a mais serviços on-line, como realizar as negociações no Portal Desenrola.
Saiba como ter uma conta gov.br:
Bronze
O nível mais baixo é o bronze, que pode ser adquirido logo na criação da sua conta, seguindo pelo menos um dos passos abaixo:
- Cadastro via formulário on-line para validação dos seus dados na Receita Federal
- Cadastro via formulário on-line para validação dos seus dados no INSS
- Cadastro via atendimento presencial nas Agências do INSS
- Validação dos seus dados via atendimento presencial nos postos da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito)
Você pode criar a sua conta gov.br por aqui.
Com esse nível, o usuário consegue utilizar uma única conta para acessar diversos serviços digitais, fazer o login em qualquer serviço gov.br sem precisar de senha, usando apenas a biometria do celular, além de gerenciar as autorizações de uso dos seus dados e realizar a prova de vida utilizando o reconhecimento facial.
Prata
Para aumentar o nível da sua conta de bronze para prata, basta realizar pelo menos uma das validações abaixo:
- Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH)
- Validação dos seus dados via internet banking de um banco credenciado: São credenciadas as instituições financeiras Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Sicoob, Itaú, Sicredi, PicPay/Original, Banco Mercantil do Brasil, Banco de Brasília, Agibank e Banrisul. Assim, o usuário precisa habilitar, em seu home banking, o serviço de envio de mensagens do banco para seu celular. Dessa forma, você recebe o código de validação que será enviado.
- Validação dos seus dados com usuário e senha do Sigepe, se você for servidor público federal
Com nível prata, o usuário tem todas as vantagens do bronze, além de poder visualizar e compartilhar seus dados e documentos digitais, utilizar serviços gratuitos de assinatura eletrônica, acessar serviços públicos que exigem o maior grau de confiabilidade, como o Portal Desenrola, e habilitar a autenticação em duas etapas para ter mais segurança no uso da sua conta.
Ouro
Para aumentar o nível da sua conta gov.br de bronze ou prata para o nível ouro, o usuário precisa seguir pelo menos um dos processos de validação abaixo:
- Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE)
- Validação dos seus dados, utilizando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN)
- Validação dos seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil
Com o nível ouro, o usuário tem acesso a todas as vantagens da conta bronze e prata, além de alcançar o nível máximo de segurança da conta gov.br.
Vale lembrar que você pode utilizar o aplicativo gov.br e seguir as orientações por lá e, também, logar na sua conta gov.br e aumentar o seu nível em "Selos de Confiabilidade".
O Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas, que permite que os devedores voltem a ter condições de adquirir novas operações de crédito. Aplica-se a dívidas que tenham sido negativadas no período de 1/1/2019 a 31/12/2022. As negociações podem ser realizadas pelo Portal Desenrola.