Desenrola: como ter conta prata ou ouro no gov.br para quitar dívidas

Programa Desenrola Brasil, dinheiro, dívida, crédito Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os três níveis de certitificação — bronze, prata e ouro — são definidos pelos "Selos de Confiabilidade" , recursos de validação de dados, em que o usuário autoriza o uso de informações pessoais, como nome e foto, que são conferidas nos bancos de dados das principais instituições governamentais.

Dessa forma, quanto maior a segurança da validação dos dados do usuário, em bases da Justiça Eleitoral ou via certificado digital, por exemplo, maior o nível da conta, possibilitando que os usuários recebam vantagens de acesso a mais serviços on-line, como realizar as negociações no Portal Desenrola.

Saiba como ter uma conta gov.br:

A conta bronze é o nível mais baixo do perfil gov.br Crédito: Gov.br / Divulgação

Bronze

O nível mais baixo é o bronze, que pode ser adquirido logo na criação da sua conta, seguindo pelo menos um dos passos abaixo:

Cadastro via formulário on-line para validação dos seus dados na Receita Federal

Cadastro via formulário on-line para validação dos seus dados no INSS

Cadastro via atendimento presencial nas Agências do INSS

Validação dos seus dados via atendimento presencial nos postos da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito)

Você pode criar a sua conta gov.br por aqui.

Com esse nível, o usuário consegue utilizar uma única conta para acessar diversos serviços digitais, fazer o login em qualquer serviço gov.br sem precisar de senha, usando apenas a biometria do celular, além de gerenciar as autorizações de uso dos seus dados e realizar a prova de vida utilizando o reconhecimento facial.

A conta prata é o nível intermediário da conta gov.br Crédito: Gov.br / Divulgação

Prata

Para aumentar o nível da sua conta de bronze para prata, basta realizar pelo menos uma das validações abaixo:

Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH)

Validação dos seus dados via internet banking de um banco credenciado: São credenciadas as instituições financeiras Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Sicoob, Itaú, Sicredi, PicPay/Original, Banco Mercantil do Brasil, Banco de Brasília, Agibank e Banrisul. Assim, o usuário precisa habilitar, em seu home banking, o serviço de envio de mensagens do banco para seu celular. Dessa forma, você recebe o código de validação que será enviado.

São credenciadas as instituições financeiras Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Sicoob, Itaú, Sicredi, PicPay/Original, Banco Mercantil do Brasil, Banco de Brasília, Agibank e Banrisul. Assim, o usuário precisa habilitar, em seu home banking, o serviço de envio de mensagens do banco para seu celular. Dessa forma, você recebe o código de validação que será enviado. Validação dos seus dados com usuário e senha do Sigepe, se você for servidor público federal

Com nível prata, o usuário tem todas as vantagens do bronze, além de poder visualizar e compartilhar seus dados e documentos digitais, utilizar serviços gratuitos de assinatura eletrônica, acessar serviços públicos que exigem o maior grau de confiabilidade, como o Portal Desenrola, e habilitar a autenticação em duas etapas para ter mais segurança no uso da sua conta.

A conta ouro é o nível mais alto de segurança e confiabilidade do perfil, liberando todas as vantagens da plataforma gov.br Crédito: Gov.br/Divulgação

Ouro

Para aumentar o nível da sua conta gov.br de bronze ou prata para o nível ouro, o usuário precisa seguir pelo menos um dos processos de validação abaixo:

Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE)

Validação dos seus dados, utilizando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Validação dos seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil

Com o nível ouro, o usuário tem acesso a todas as vantagens da conta bronze e prata, além de alcançar o nível máximo de segurança da conta gov.br.

Vale lembrar que você pode utilizar o aplicativo gov.br e seguir as orientações por lá e, também, logar na sua conta gov.br e aumentar o seu nível em "Selos de Confiabilidade"