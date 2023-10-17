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Desenrola

Caminhão da Caixa chega ao ES para renegociar dívidas com desconto

A ação oferece condições especiais para negociação de débitos habitacionais e contratos comerciais com até 90% de abatimento
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

17 out 2023 às 16:25

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 16:25

O Caminhão Tudo em Dia CAIXA vai estar em Vitória do dia 17 a 20 de outubro, das 10h às 17h na Praça do Papa.
O caminhão "Tudo em Dia Caixa"  ficará na Praça do Papa para negociar dívidas até a sexta-feira (20) Crédito: Caixa Econômica / Divulgação
O caminhão "Tudo em Dia Caixa" chegou a Vitória, nesta terça-feira (17), para negociação de dívidas que pessoas e empresas têm com a instituição financeira. A unidade móvel estacionou na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e vai atender o público até a próxima sexta-feira (20), das 10h às 17h.
A ação, segundo a assessoria da Caixa, oferece condições especiais para negociação de créditos comerciais à vista, com até 90% de desconto, ou em até 120 vezes, com entrada mínima de 10%, para clientes em atraso.
Os créditos habitacionais em atraso também contam com alternativas especiais para negociação, tais como incorporação e pausa. As condições disponíveis na negociação variam conforme o perfil do contrato e do cliente.

Programa Desenrola Brasil

A Caixa é parceira do governo federal no Desenrola Brasil, programa para facilitação do pagamento de dívidas em atraso. O objetivo do programa é reduzir o endividamento da população e ajudar os brasileiros negativados a negociarem os débitos.
Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações no site Caixa Desenrola, em aplicativos do banco e pelos telefones 4004 0104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais cidades).
Serviço  "Tudo em Dia Caixa" 
  • Data: 17 a 20 de outubro de 2023
  • Horário: das 10h às 17h
  • Local: Av. Nossa Senhora dos Navegantes – Praça do Papa no bairro Enseada do Suá, Vitória (ES).

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