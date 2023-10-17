Caminhão da Caixa chega ao ES para renegociar dívidas com desconto

O caminhão "Tudo em Dia Caixa" ficará na Praça do Papa para negociar dívidas até a sexta-feira (20) Crédito: Caixa Econômica / Divulgação

O caminhão "Tudo em Dia Caixa" chegou a Vitória , nesta terça-feira (17), para negociação de dívidas que pessoas e empresas têm com a instituição financeira. A unidade móvel estacionou na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e vai atender o público até a próxima sexta-feira (20), das 10h às 17h.

A ação, segundo a assessoria da Caixa, oferece condições especiais para negociação de créditos comerciais à vista, com até 90% de desconto, ou em até 120 vezes, com entrada mínima de 10%, para clientes em atraso.

Os créditos habitacionais em atraso também contam com alternativas especiais para negociação, tais como incorporação e pausa. As condições disponíveis na negociação variam conforme o perfil do contrato e do cliente.

Programa Desenrola Brasil

A Caixa é parceira do governo federal no Desenrola Brasil, programa para facilitação do pagamento de dívidas em atraso. O objetivo do programa é reduzir o endividamento da população e ajudar os brasileiros negativados a negociarem os débitos.

Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações no site Caixa Desenrola , em aplicativos do banco e pelos telefones 4004 0104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais cidades).