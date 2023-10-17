Caminhão da Caixa chega ao ES para renegociar dívidas com desconto

O caminhão "Tudo em Dia Caixa" chegou a Vitória, nesta terça-feira (17), para negociação de dívidas que pessoas e empresas têm com a instituição financeira. A unidade móvel estacionou na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e vai atender o público até a próxima sexta-feira (20), das 10h às 17h.
A ação, segundo a assessoria da Caixa, oferece condições especiais para negociação de créditos comerciais à vista, com até 90% de desconto, ou em até 120 vezes, com entrada mínima de 10%, para clientes em atraso.
Os créditos habitacionais em atraso também contam com alternativas especiais para negociação, tais como incorporação e pausa. As condições disponíveis na negociação variam conforme o perfil do contrato e do cliente.
Programa Desenrola Brasil
A Caixa é parceira do governo federal no Desenrola Brasil, programa para facilitação do pagamento de dívidas em atraso. O objetivo do programa é reduzir o endividamento da população e ajudar os brasileiros negativados a negociarem os débitos.
Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações no site Caixa Desenrola, em aplicativos do banco e pelos telefones 4004 0104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais cidades).
Serviço "Tudo em Dia Caixa"
- Data: 17 a 20 de outubro de 2023
- Horário: das 10h às 17h
- Local: Av. Nossa Senhora dos Navegantes – Praça do Papa no bairro Enseada do Suá, Vitória (ES).