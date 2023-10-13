Desenrola: bancos dão vale-compras e descontos de até 99% na dívida

Página principal do Programa Desenrola Brasil Crédito: Gov.br

O consumidor inadimplente pode ter um incentivo a mais para quitar as dívidas. Vários bancos estão oferecendo vantagens para negociar os débitos atrasadas pelo Desenrola Brasil, programa do governo federal. Entre os benefícios estão redução nos juros, desconto de até 99% no valor da conta e até bônus para compras.

O Sicoob, por exemplo, abriu cursos de educação financeira para os participantes. Já o Banestes promete até 100% de desconto nos juros para quem regularizar as contas.

Além dos bancos físicos, os virtuais também estão promovendo ações para incentivar a quitação das dívidas, como o PicPay e o Original, que disponibilizam um vale-compras de R$ 250,00 para quem encerrar as pendências.

Outra vantagem, para os credores do Banco do Brasil, é um desconto exclusivo de até 99% no valor da dívida atualizada.

Dividas podem ser renegociadas pelo Desenrola Brasil Crédito: Unsplash

Na atual fase do Desenrola, que começou na última segunda-feira (9) com o lançamento do site para as renegociações , poderão ser feitos acordos para débitos com bancos e também com empresas de energia, telefonia e saneamento.

A iniciativa é direcionada para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou registradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Quem está devendo até R$ 5.000 terá prioridade com chance de pagar à vista ou parcelar em até 60 meses, com juros limitados de até 1,99% ao mês.

Caso o saldo devedor tenha valor entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, o inadimplente pode renegociar diretamente com as empresas, mas sem contar com os mesmos benefícios.

A Faixa 2 deve renegociar com o próprio banco Crédito: Unsplah

Confira os principais bancos e seus benefícios:

Banco do Brasil: Mais de 2,2 milhões de clientes tiveram dívidas contempladas nos leilões. Para o público selecionado, haverá descontos de até 99% no valor da dívida e prazo de até 120 meses para pagamento. Mais informações em: Mais de 2,2 milhões de clientes tiveram dívidas contempladas nos leilões. Para o público selecionado, haverá descontos de até 99% no valor da dívida e prazo de até 120 meses para pagamento. Mais informações em: Desenrola Brasil - Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal: O banco oferece renegociação parcelada em até 120 meses para as dívidas e ainda estão disponíveis condições especiais para pagamento à vista, com descontos de até 90%. A caixa também disponibiliza conteúdo sobre Educação Financeira. Mais informações em: O banco oferece renegociação parcelada em até 120 meses para as dívidas e ainda estão disponíveis condições especiais para pagamento à vista, com descontos de até 90%. A caixa também disponibiliza conteúdo sobre Educação Financeira. Mais informações em: Desenrola Brasil - Caixa

Itaú: Os descontos também vão variar de acordo com o perfil da dívida e das condições de pagamento. A empresa reforça que os clientes interessados em renegociar as dívidas dentro do programa devem buscar informações diretamente nos canais oficiais. Mais informações em: Os descontos também vão variar de acordo com o perfil da dívida e das condições de pagamento. A empresa reforça que os clientes interessados em renegociar as dívidas dentro do programa devem buscar informações diretamente nos canais oficiais. Mais informações em: Desenrola Brasil - Itaú

Bradesco: Assim como em outros bancos, a instituição oferece ofertas de descontos, quitação ou parcelamento, de acordo com o perfil de cada dívida. A orientação é que o cliente entre em contato pelos canais de comunicação. Mais informações em: Assim como em outros bancos, a instituição oferece ofertas de descontos, quitação ou parcelamento, de acordo com o perfil de cada dívida. A orientação é que o cliente entre em contato pelos canais de comunicação. Mais informações em: Desenrola Brasil - Bradesco

Santander: A equipe da empresa informa que as renegociações estão sendo feitas apenas pelos canais oficiais do banco. No site oficial você pode fazer a simulação das propostas e ofertas especiais. Mais informações em: A equipe da empresa informa que as renegociações estão sendo feitas apenas pelos canais oficiais do banco. No site oficial você pode fazer a simulação das propostas e ofertas especiais. Mais informações em: Desenrola Brasil - Santander

Sicredi: Atendem apenas a faixa 1 do Programa, ou seja, pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que estão inscritas no CadÚnico. Mais informações em: Atendem apenas a faixa 1 do Programa, ou seja, pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que estão inscritas no CadÚnico. Mais informações em: Desenrola Brasil - Sicredi

NuBank: As dívidas de Faixa 1 poderão ser quitadas à vista ou financiadas em até 60 meses sem entrada, com a primeira parcela para no mínimo 30 dias ou no máximo 59 dias. Mais informações em: As dívidas de Faixa 1 poderão ser quitadas à vista ou financiadas em até 60 meses sem entrada, com a primeira parcela para no mínimo 30 dias ou no máximo 59 dias. Mais informações em: Desenrola Brasil - NuBank

Inter: A renegociação de dívidas da Faixa 2 oferece descontos de até 95%. Os valores podem ser parcelados em até 18 vezes sem juros, com parcelas a partir de R$ 50,00. Mais informações em: A renegociação de dívidas da Faixa 2 oferece descontos de até 95%. Os valores podem ser parcelados em até 18 vezes sem juros, com parcelas a partir de R$ 50,00. Mais informações em: Desenrola Brasil - Inter

PicPay: Os clientes que renegociarem vão ganhar R$ 250 em vale-bônus para gastar em 500 lojas conveniadas e 2 mil restaurantes. O consumidor pode ainda participar nos próximos meses de sorteios diários de prêmios de R$ 1 mil e do sorteio final do grande prêmio de R$100 mil. Mais informações em: Os clientes que renegociarem vão ganhar R$ 250 em vale-bônus para gastar em 500 lojas conveniadas e 2 mil restaurantes. O consumidor pode ainda participar nos próximos meses de sorteios diários de prêmios de R$ 1 mil e do sorteio final do grande prêmio de R$100 mil. Mais informações em: Desenrola Brasil - PicPay

Banestes: Na empresa já existe uma ação de renegociação de dívida chamada “Zera Dívida”. Os clientes podem acertar suas contas com condições especiais, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses. A taxa de juros no Banestes é de 1,5% ao mês. Na empresa já existe uma ação de renegociação de dívida chamada “Zera Dívida”. Os clientes podem acertar suas contas com condições especiais, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses. A taxa de juros no Banestes é de 1,5% ao mês. Mais informações em: Desenrola Brasil - Banestes

Sicoob: O banco cadastra as melhores propostas para renegociar as dívidas que poderão ser parceladas em até 60 vezes, com parcelas mínimas de R$ 50 e juros de até 1,99% a.m. A cooperativa também oferta cursos de educação financeira para a comunidade e realiza diversas ações para melhorar o entendimento de finanças. O banco cadastra as melhores propostas para renegociar as dívidas que poderão ser parceladas em até 60 vezes, com parcelas mínimas de R$ 50 e juros de até 1,99% a.m. A cooperativa também oferta cursos de educação financeira para a comunidade e realiza diversas ações para melhorar o entendimento de finanças. Mais informações em: Desenrola Brasil - Sicoob

Quem pode participar do programa?

Podem participar do programa todas as pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no CadÚnico. Os débitos devem ser, obrigatoriamente, contraídos de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022.

Faixa 1 Pessoas que recebem mensalmente até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estão inscritas no CadÚnico Taxa de juros de até 1,99% ao mês; parcela mínima de R$ 50; parcelamento de até 60 vezes; prazo de carência de no mínimo 30 dias e de no máximo 59 dias; isenção de IOF na renegociação. Faixa 2 Atende a pessoas físicas com renda mensal de até R$ 20 mil. Estão excluídos do programa que tem: Dívidas de crédito rural; débitos com garantia da União ou de entidade pública; dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros; dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos; débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

Como participar do programa?

Se você se encaixa na faixa 1, para participar, basta acessar a plataforma Desenrola Brasil e realizar o processo de forma online. Ao acessar o site, o consumidor consegue consultar o desconto oferecido pelos credores e entender quais as dívidas estão inseridas na renegociação.

Vale lembrar que só é possível participar do programa Desenrola os credenciados que tenham cadastro no gov.br

Caso seja faixa 2, a orientação é procurar o banco com o qual você tem a dívida para renegociar.