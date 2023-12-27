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Ferramenta para vítimas

Mais de 3,8 mil celulares são bloqueados em uma semana com app do governo

São Paulo é o Estado com maior número de alertas de bloqueio no programa, com 1.011
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2023 às 15:00

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 15:00

BRASÍLIA – Uma semana após ser lançado, o programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, já resultou no bloqueio de 3.896 aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados.
Conforme o ministério informou à Agência Brasil, até o início da tarde de terça-feira (26), a ferramenta recebeu 1.658 alertas de usuários vítimas de roubos. Outros 1.154 alertas foram motivados por furtos; 801 por perdas e 283 por motivos diversos. Só no último dia 20, foram 1.113 medidas restritivas.
São Paulo é Estado com maior número de bloqueios Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
São Paulo é a unidade federativa com maior número de alertas de bloqueio: 1.011. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (453); Pernambuco (286); Bahia (272) e Minas Gerais (259).
Disponibilizado no último dia 19, o programa é uma iniciativa do governo para combater o roubo e o furto de aparelhos celulares e aplicativos digitais no país. Por meio do site e do aplicativo, as vítimas podem comunicar o crime e pedir o bloqueio imediato dos aparelhos, dos aplicativos bancários e de novos acessos aos dispositivos.

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Ainda de acordo com o ministério, 700.697 pessoas acessaram o aplicativo por meio da plataforma gov.br. Destas, apenas 513.098 registraram os números das linhas de telefone que gostariam de bloquear remotamente. Segundo o ministério, é possível acessar o aplicativo informando apenas o CPF, deixando de registrar os dados do aparelho.
Cada pessoa que se cadastra no Celular Seguro pode indicar pessoas da sua confiança, autorizando-as a efetuar os bloqueios em seu nome. Mais de 467,8 mil pessoas de confiança já tinham sido cadastrados até esta tarde.
O próprio dono do aparelho cadastrado pode bloqueá-lo acessando o site celularseguro.mj.gov.br, usando um computador seguro. Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF para que o bloqueio seja efetivado.
Não há a opção de bloqueio temporário. Caso o aparelho seja recuperado, o usuário terá que entrar em contato com a operadora de telefonia e com os demais parceiros do Projeto Celular Seguro, como bancos e aplicativos, para reativar seus acessos.

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