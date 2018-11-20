Como fugir das armadilhas das compras de Black Friday

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Na semana da campanha de superdescontos da Black Friday, que ocorre na próxima sexta-feira (23), o consumidor precisa ficar de olho para não ser enganado e acabar pagando a metade do dobro do preço.

Para auxiliar nas compras online, o Procon São Paulo divulgou uma lista suja com mais de 400 empresas. Os sites listados devem ser evitados porque receberam reclamações de consumidores registradas no próprio Procon, foram notificados, não responderam ou não foram encontrados. [Veja lista completa no final da reportagem]

Segundo a diretora do Procon Estadual, Denize Izaita, essa é a segunda data mais movimentada para o comércio, perdendo apenas para o Natal. Os consumidores estão aguardando essa data chegar para efetivarem algumas compras que planejaram, comenta.

Do total de 419 registros de reclamações, atualmente 252 dessas empresas estão com o endereço eletrônico fora do ar e 167 ainda têm sites ativos.

Em busca de ofertas, e também de praticidade, há quem prefira comprar online. Denize Izaita explica que o Procon Estadual vem monitorando uma lista com 20 itens  como televisão, celular e microondas  desde o dia 20 de outubro.

Observamos que ao longo do dia os preços desses produtos, que serão os mais procurados na Black Friday, oscilam muito. Na madrugada de sexta-feira, a lista com os produtos e variações estará disponível no site do Procon Estadual para que as pessoas possam consultar antes de irem às compras, conta.

Izaita lembra que é preciso ficar de olho nos descontos ofertados porque eles podem não ser o que parecem. Nós instruímos que as pessoas sempre monitorem o preço daquilo que desejam comprar. Dessa forma é possível detectar se o preço ofertado está abaixo ou acima da média dos meses anteriores, diz.

Além das lista do Procon, a associação de proteção aos direitos do consumidor, Proteste, lançou uma ferramenta que faz esse monitoramento de preços . Ela pode ser instalada no navegador de internet e usada como buscador de produtos.

DESCONFIANÇA

Para muita gente, comprar online é um motivo de desconfiança, já que o produto pode não ser exatamente do jeito que está na imagem ou como imaginou que seria. O e-commerce se baseia em um contrato com a mais absoluta boa fé e confiança do consumidor no site, comenta o professor de Direito do Consumidor Francisco Serrano Martins.

Uma das maiores reclamações que os consumidores fazem nesse período é com relação á maquiagem de preços, uma tática utilizada pelos e-commerces para vender sem ter que realmente dar descontos. Algumas lojas oferecem grandes descontos, mas na hora de efetuar o pagamento, ele não se concretiza. Caso isso ocorra, o consumidor pode denunciar o site ao Procon, instrui o advogado.

Ainda de acordo com ele, se a pessoa receber um produto com algum defeito ou no tamanho errado há um prazo para reclamar: 30 dias (produtos não duráveis) e 90 dias (produtos duráveis).

Se o comprador não gostar da mercadoria ou não receber no prazo de entrega que foi estipulado pela empresa, ele tem até sete dias para se arrepender e pedir o dinheiro de volta".





CONFIRA ALGUMAS DICAS E CUIDADOS

Quem procurar?

Procon

https://procon.es.gov.br Caso o consumidor se senta lesado ele pode entrar em contato com o Procon Municipal ou o Estadual pela Central do Procon 151 ou pelo site

Polícia

Em caso de sites ou domínios falsos é possível denunciar o endereço na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), localizada na Avenida Marechal Campos, 1236, bairro Bonfim, Vitória ou pelo telefone 3137-2607.

Capture provas

Capture pelo menos 3 telas do site durante a compra: especificação do produto, forma de pagamento e valor e dia da entrega.

Fotografe

Você pode tirar uma foto da placa com a oferta e guardar o panfleto da loja com a promoção.

Dicas

Monitore

Pesquise e monitore com antecedência o preço do item que você quer comprar. Assim, será possível saber se o produto está realmente em promoção.

Cheque

Confira quais são as condições de pagamento, características do produto, preço do frete e prazo previsto de entrega do item que pretende comparar.

Verifique

Procure saber se o site que você pretende comprar realmente existe e se o endereço está certo.

Compre direto

Fuja das propagandas que te redirecionam a sites. Procure abir direto a página inicial do site para não correr o risco de ser uma página falsa.

Entrega

A empresa pode determinar qual o prazo de entrega para o produto, mas não pode descumpri-lo.

Troca e devolução

O consumidor tem direito de se arrepender da compra que realizou até 7 dias depois de efetuar o pagamento pelo produto. A empresa é obrigada a devolver o dinheiro ou trocar o produto.

Loja Física

Observe

Fique atento aos prazos e condições que estão sendo ofertadas pelas lojas.

Publicidade enganosa

Propaganda enganosa também é uma prática proibida. A lei diz que produtos, informações e características anunciadas por meio de propagandas funcionam como um contrato que deve ser cumprido pelos anunciantes.

Disponibilidade