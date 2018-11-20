Como fugir das armadilhas das compras de Black Friday

Na semana da campanha de superdescontos da Black Friday, que ocorre na próxima sexta-feira (23), o consumidor precisa ficar de olho para não ser enganado e acabar pagando a metade do dobro do preço.
Para auxiliar nas compras online, o Procon São Paulo divulgou uma lista suja com mais de 400 empresas. Os sites listados devem ser evitados porque receberam reclamações de consumidores registradas no próprio Procon, foram notificados, não responderam ou não foram encontrados. [Veja lista completa no final da reportagem]
Segundo a diretora do Procon Estadual, Denize Izaita, essa é a segunda data mais movimentada para o comércio, perdendo apenas para o Natal. Os consumidores estão aguardando essa data chegar para efetivarem algumas compras que planejaram, comenta.
Do total de 419 registros de reclamações, atualmente 252 dessas empresas estão com o endereço eletrônico fora do ar e 167 ainda têm sites ativos.
Em busca de ofertas, e também de praticidade, há quem prefira comprar online. Denize Izaita explica que o Procon Estadual vem monitorando uma lista com 20 itens como televisão, celular e microondas desde o dia 20 de outubro.
Observamos que ao longo do dia os preços desses produtos, que serão os mais procurados na Black Friday, oscilam muito. Na madrugada de sexta-feira, a lista com os produtos e variações estará disponível no site do Procon Estadual para que as pessoas possam consultar antes de irem às compras, conta.
Izaita lembra que é preciso ficar de olho nos descontos ofertados porque eles podem não ser o que parecem. Nós instruímos que as pessoas sempre monitorem o preço daquilo que desejam comprar. Dessa forma é possível detectar se o preço ofertado está abaixo ou acima da média dos meses anteriores, diz.
Além das lista do Procon, a associação de proteção aos direitos do consumidor, Proteste, lançou uma ferramenta que faz esse monitoramento de preços. Ela pode ser instalada no navegador de internet e usada como buscador de produtos.
DESCONFIANÇA
Para muita gente, comprar online é um motivo de desconfiança, já que o produto pode não ser exatamente do jeito que está na imagem ou como imaginou que seria. O e-commerce se baseia em um contrato com a mais absoluta boa fé e confiança do consumidor no site, comenta o professor de Direito do Consumidor Francisco Serrano Martins.
Uma das maiores reclamações que os consumidores fazem nesse período é com relação á maquiagem de preços, uma tática utilizada pelos e-commerces para vender sem ter que realmente dar descontos. Algumas lojas oferecem grandes descontos, mas na hora de efetuar o pagamento, ele não se concretiza. Caso isso ocorra, o consumidor pode denunciar o site ao Procon, instrui o advogado.
Ainda de acordo com ele, se a pessoa receber um produto com algum defeito ou no tamanho errado há um prazo para reclamar: 30 dias (produtos não duráveis) e 90 dias (produtos duráveis).
Se o comprador não gostar da mercadoria ou não receber no prazo de entrega que foi estipulado pela empresa, ele tem até sete dias para se arrepender e pedir o dinheiro de volta".
CONFIRA ALGUMAS DICAS E CUIDADOS
Quem procurar?
Procon
Caso o consumidor se senta lesado ele pode entrar em contato com o Procon Municipal ou o Estadual pela Central do Procon 151 ou pelo site https://procon.es.gov.br
Polícia
Em caso de sites ou domínios falsos é possível denunciar o endereço na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), localizada na Avenida Marechal Campos, 1236, bairro Bonfim, Vitória ou pelo telefone 3137-2607.
Capture provas
Capture pelo menos 3 telas do site durante a compra: especificação do produto, forma de pagamento e valor e dia da entrega.
Fotografe
Você pode tirar uma foto da placa com a oferta e guardar o panfleto da loja com a promoção.
Dicas
Monitore
Pesquise e monitore com antecedência o preço do item que você quer comprar. Assim, será possível saber se o produto está realmente em promoção.
Cheque
Confira quais são as condições de pagamento, características do produto, preço do frete e prazo previsto de entrega do item que pretende comparar.
Verifique
Procure saber se o site que você pretende comprar realmente existe e se o endereço está certo.
Compre direto
Fuja das propagandas que te redirecionam a sites. Procure abir direto a página inicial do site para não correr o risco de ser uma página falsa.
Entrega
A empresa pode determinar qual o prazo de entrega para o produto, mas não pode descumpri-lo.
Troca e devolução
O consumidor tem direito de se arrepender da compra que realizou até 7 dias depois de efetuar o pagamento pelo produto. A empresa é obrigada a devolver o dinheiro ou trocar o produto.
Loja Física
Observe
Fique atento aos prazos e condições que estão sendo ofertadas pelas lojas.
Publicidade enganosa
Propaganda enganosa também é uma prática proibida. A lei diz que produtos, informações e características anunciadas por meio de propagandas funcionam como um contrato que deve ser cumprido pelos anunciantes.
Disponibilidade
Procure saber qual a disponibilidade do produto no estoque.