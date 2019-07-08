Cadastro Positivo

Como cancelar a inclusão no cadastro positivo

Para cancelar o cadastro basta contatar um dos birôs (SPC, Serasa, Quod e Boa Vista) por telefone, meio eletrônico ou físico

Publicado em 8 de julho de 2019 às 22:48 - Atualizado há 6 anos

CPF Crédito: Divulgação

A inclusão automática no cadastro positivo passa a valer nesta terça-feira (9). Caso o titular do CPF ou CNPJ não queira ser incluído na base de dados dos birôs de crédito, ou, depois de incluído, queira sair, é necessário solicitar o cancelamento.

Para cancelar o cadastro basta contatar um dos birôs (SPC, Serasa, Quod e Boa Vista) por telefone, meio eletrônico ou físico, informar dados pessoais e aguardar a confirmação de cancelamento, que, segundo a Lei do Cadastro Positivo, deve ser feito em, no máximo, dois dias úteis.

A solicitação em uma das entidades já garante a saída de todo o sistema do cadastro positivo. Ou seja, não é necessário cancelar o cadastro em cada um dos birôs.

É possível ser incluído no cadastro positivo posteriormente, com os mesmos passos.

Caso haja dificuldade em sair do cadastro positivo, devem ser acionados órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

Mas, segundo especialistas, a retirada não é aconselhável. Para a concessão de crédito, ter um escore ruim pode ser melhor do que não ter escore.

"A saída do cadastro fará com que as instituições que concedem crédito tenham acesso a menos informações sobre o consumidor ou a empresa que retirou seus dados. Sendo assim, ao avaliar a possibilidade de concessão de empréstimos e financiamentos, essas instituições só poderão visualizar as contas que não foram pagas. A decisão de conceder o crédito será tomada a partir desses insumos, podendo ser positiva ou negativa", afirma Elias Sfeir, presidente da Anbc (Associação Nacional dos Bureaus de Crédito).

VEJA COMO SAIR DO CADASTRO POSITIVO:

Boa Vista

Via Site: o titular deve acessar www.consumidorpositivo.com.br, se cadastrar, passar pelo processo de autenticação e fazer sua auto consulta no cadastro positivo. Ao final do relatório positivo haverá um botão com opção de cancelamento.

Via telefone: entrar em contato por meio do telefone (11) 3003-0101 e passar por um processo de confirmação de identidade.

Nos postos de atendimento: o consumidor deverá comparecer a um dos postos de atendimento da Boa Vista munido de documentos originais: CPF e RG (ambos obrigatórios) ou somente CNH e solicitar o cancelamento de sua participação no Cadastro Positivo, após preencher o termo correspondente que lhe será fornecido no local.

Quod

Via site: https://consumidor.quod.com.br/sair-cadastro-positivo

Via telefone: 3003-7863

Serasa

Para pessoas físicas

Via site: https://www.serasaconsumidor.com.br/

Via telefone: 0800 776 6606

Nos postos de atendimento: https://www.serasaconsumidor.com.br/atendimento/

Para pessoas jurídicas

Via site: https://www.serasaexperian.com.br/

Nos postos de atendimento: https://www.serasaexperian.com.br/atendimento/postos-atendimento

SPC Brasil

Via site: https://www.spcbrasil.org.br/cadastropositivo/consumidor/

Via telefone: 0800 887 9105

Nos postos de atendimento: em uma Câmara de Dirigente Lojista ou Associação Comercial, unidades locais do SPC, com documento de identificação (RG, CNH ou carteira de trabalho) e CPF originais. Em caso de pessoa jurídica, o cancelamento só pode ser realizado pelo representante legal da empresa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta