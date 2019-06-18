Comissão da Previdência começa a discutir relatório

Relator da reforma, Samuel Moreira negocia alternativas junto ao governo Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Começou na manhã desta terça-feira (18), a primeira sessão da Comissão Especial da Reforma da Previdência para discutir o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) , apresentado na última quinta-feira (13). Poucos minutos antes da abertura da sessão, eram 147 parlamentares inscritos, o que deve estender a discussão por várias sessões. A lista de inscrição continuará aberta até o fim da primeira fala desta terça.

Dos 147 deputados inscritos, 57 falarão a favor da reforma da Previdência e 90 estão no bloco contrário à medida.

Cada membro da comissão e líder partidário poderá falar por até 15 minutos. Já os deputados que não são membros da comissão terão 10 minutos para discursar.

Se todos os inscritos comparecerem à comissão para falar, apenas os discursos terão duração de cerca de 30 horas. Por isso, ainda não foi marcada uma data para a votação do relatório.