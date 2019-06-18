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Reforma da Previdência

Comissão da Previdência começa a discutir relatório

Cada membro da comissão e líder partidário poderá falar por até 15 minutos

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 13:59

Publicado em 

18 jun 2019 às 13:59
Relator da reforma, Samuel Moreira negocia alternativas junto ao governo Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Começou na manhã desta terça-feira (18), a primeira sessão da Comissão Especial da Reforma da Previdência para discutir o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), apresentado na última quinta-feira (13). Poucos minutos antes da abertura da sessão, eram 147 parlamentares inscritos, o que deve estender a discussão por várias sessões. A lista de inscrição continuará aberta até o fim da primeira fala desta terça.
Dos 147 deputados inscritos, 57 falarão a favor da reforma da Previdência e 90 estão no bloco contrário à medida.
Cada membro da comissão e líder partidário poderá falar por até 15 minutos. Já os deputados que não são membros da comissão terão 10 minutos para discursar.
Se todos os inscritos comparecerem à comissão para falar, apenas os discursos terão duração de cerca de 30 horas. Por isso, ainda não foi marcada uma data para a votação do relatório.
Pelo acordo de procedimento firmado na semana passada pelos líderes partidários na comissão, a oposição não apresentará requerimentos para obstrução dos trabalhos, enquanto os governistas não apresentarão requerimento para encerramento da discussão.

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