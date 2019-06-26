Comissão aprova prioridade para policiais no Minha Casa Minha Vida

De acordo com o texto, fica a critério de Estados e municípios fixarem o percentual de beneficiários. Atualmente, o programa é dividido em quatro faixas: 1 – para famílias com renda até R$ 1.800; 1,5 – com renda entre R$ 1.800 e R$ 2.600; 2 – na qual a renda familiar vai de R$ 2.600 a R$ 4.000; e a última faixa, com famílias que têm renda de até R$ 9.000.