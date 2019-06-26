Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Comissão aprova prioridade para policiais no Minha Casa Minha Vida
Habitação

Comissão aprova prioridade para policiais no Minha Casa Minha Vida

Texto ainda vai ser avaliado nas comissões de Finanças e Tributação (CFT) e Constituição e Justiça (CCJ)

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 19:22

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

26 jun 2019 às 19:22
Proposta prevê a prioridade para policiais na compra de casas do Minha Casa Minha Vida Crédito: Edson Chagas
A Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira (26) um projeto de lei que dá prioridade aos policiais civis e militares na compra de casas em conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Agora, o texto segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça (CCJ) antes de ir a plenário.
> Problemas de infraestrutura atrasam unidades do Minha Casa Minha Vida no ES
De acordo com o texto, fica a critério de Estados e municípios fixarem o percentual de beneficiários. Atualmente, o programa é dividido em quatro faixas: 1 – para famílias com renda até R$ 1.800; 1,5 – com renda entre R$ 1.800 e R$ 2.600; 2 – na qual a renda familiar vai de R$ 2.600 a R$ 4.000; e a última faixa, com famílias que têm renda de até R$ 9.000.
> Minha Casa Minha Vida: mais de 4 mil famílias ficam sem imóvel no ES
De acordo com o deputado Amaro Neto (PRB), como os empreendimentos do MCMV têm sido construídos em locais periféricos, eles estão mais sujeitos à violência. "Isso se tornou um ponto crítico do programa, pois acaba gerando problemas na qualidade de vida das pessoas, inclusive de segurança. O isolamento contribui para a incidência de crimes e dificulta o controle por meio do aparato estatal. A partir da inserção de policiais nestes locais certamente haverá agentes que ajudarão na segurança e vigilância dos moradores", destaca o deputado.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Amaro Neto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados