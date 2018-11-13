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Senado

Comissão aprova afastamento de gestantes de atividades em local insalubre

Projeto ainda tem de ser analisado por duas comissões do Senado antes de ser votado na Câmara

Publicado em 

13 nov 2018 às 15:06

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 15:06

Sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Crédito: Marcos Oliveira / Agência Senado
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (13), projeto que prevê o afastamento de gestantes de atividades em local insalubre . O assunto criou polêmica durante a votação da reforma trabalhista de Michel Temer, aprovada em 2017. Sem essa previsão no texto, o governo se comprometeu em encaminhar uma medida provisória com essa norma. A proposta acabou “caducando”, ou seja, não foi votada por perda de prazo.
O texto do senador Ataídes Oliveira (PSDB) diz que “a empregada gestante será afastada, enquanto durar a gestação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e exercerá suas atividades em local salubre, excluído, nesse caso, o pagamento de adicional de insalubridade”.
Aprovado na CAE, o projeto ainda tem de ser analisado pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Assuntos Sociais (CAS), antes de ser votado na Câmara dos Deputados.
O presidente do colegiado, senador Tasso Jereissati (PSDB), lembrou, durante a votação, que o governo havia se comprometido em ajustar esse tema na MP, mas não cumpriu o compromisso. Isso porque a proposta perdeu a validade para votação, sem que o governo se esforçasse para a sua aprovação.
- Lembro que essa talvez tenha sido, dentro do projeto de reforma trabalhista, a questão mais polêmica, questionada por todos aqueles que se opuseram à reforma trabalhista, sendo esta, portanto, uma oportunidade importantíssima para que seja retificado, se for o caso, esse ponto da legislação. Lembro que muitos senadores foram insistentemente questionados durante as eleições a respeito desse ponto - disse o senador.
Uma emenda da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) foi rejeitada. O texto previa que, “durante o afastamento temporário, fica assegurado à empregada gestante ou lactante o pagamento integral do salário que vinha percebendo, incluindo o adicional de insalubridade”. Para o senador Ricardo Ferraço (PSDB), relator da proposta, o texto "entra em conflito com o escopo” da proposta original.

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