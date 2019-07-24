Investimentos

Comércio é setor que mais pretende elevar investimentos, diz Boa Vista

No primeiro trimestre, a pretensão caiu de 59% para 53%.

O comércio é o setor em que os empresários mais relataram a pretensão de aumentar os investimentos ao longo do ano, mostra a Pesquisa Perspectiva Empresarial feita pela Boa Vista com cerca de mil empresário em todo o País. Mas, em relação ao primeiro trimestre, essa pretensão caiu de 59% para 53%. Da mesma forma, diminuiu a parcela que quer fazer mais investimentos no negócio na indústria (71% para 44%) e nos serviços (63% para 49%).

Enquanto isso, os empresários que relataram a intenção de diminuir investimentos aumentaram na indústria (7% para 28%), no comércio (12% para 14%) e nos serviços (8% para 15%) entre o primeiro e o segundo trimestre do ano.

Segundo o levantamento, a perspectiva de elevação do faturamento piorou em todos os setores na comparação com o período de janeiro a março, com destaque para a indústria (77% para 56%). Da mesma forma, todos os setores registraram crescimento na expectativa de aumento da inadimplência, mas nas fábricas esse avanço foi maior, de 12% para 28%.

Em relação à perspectiva de redução do nível de endividamento, houve queda de 48% para 39% da indústria. O comércio se mostrou mais otimista, com crescimento de 43% para 47% daqueles que acreditam que o endividamento vai cair, enquanto no setor de serviços o porcentual se manteve estável (47%).

Quanto à busca por crédito, a pesquisa mostrou maior intenção de demandar crédito na indústria e no comércio em relação ao levantamento do primeiro trimestre, enquanto nos serviços houve queda nos participantes que declararam que devem demandar crédito no decorrer do ano.

