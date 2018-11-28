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Multinacional francesa

Começa limpeza do terreno do aeroporto onde ficará megaloja

No local onde será a obra, é possível ver caminhão, motoniveladora e escavadeiras

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 22:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 22:40
Limpeza do terreno do Aeroporto de Vitória onde ficará megaloja Crédito: Fernando Madeira | GZ
A multinacional francesa de artigos de decoração e de material de construção Leroy Merlin iniciou o trabalho de limpeza no terreno onde a megaloja da marca será instalada em Vitória. Caminhão, motoniveladora e escavadeiras podem ser vistas no local.
Localizado numa área de 31 mil metros quadrados que pertence ao Aeroporto de Vitória, o empreendimento deve gerar 400 empregos, sendo 200 diretos e outros 200 indiretos, durante as obras.
A inauguração do espaço de 15,7 mil metros quadrados e de R$ 60 milhões em investimento está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2019.
> Chegada da Leroiy Merlin ao ES vai gerar 400 empregos
Procurada, a Leroy Merlin não passou detalhes do andamento do processo para a construção da estrutura. Mas, segundo a prefeitura da Capital, a empresa tem autorização da Secretaria de Meio Ambiente para fazer movimentação de terra e licença para a limpeza.
O órgão disse ainda que a empresa não tem autorização para fazer nenhuma obra nesta fase, já que os licenciamentos para a construção ainda estão em tramitação.
A prefeitura explica que já analisou o Estudo de Impacto de Vizinhança e que a Leroy Merlin vai ainda agendar uma audiência pública para a apresentação do projeto à comunidade. Somente após o debate com os moradores, a companhia poderá conseguir os alvarás para iniciar as obras.
A informação fornecida pela prefeitura se diverge de esclarecimento passado pela Infraero à reportagem sobre a construção. A estatal disse que a Leroy Merlin já começou a terraplenagem e que inclusive as licenças para essas operações foram emitidas.
 

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