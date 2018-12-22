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Adulteração

Combustível é batizado às quintas, às sextas e às vésperas de feriado

Delegado afirma que postos recebiam produto ilegal em dias de pouca fiscalização

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 13:14
Bomba de gasolina Crédito: Divulgação
O processo de adulteração de combustível nos postos da Grande Vitória tinha dias certos para ocorrer. Os estabelecimentos recebiam materiais usados para a fraude às quintas, às sextas-feiras e às vésperas de feriado, períodos de menor fiscalização. As informações foram passadas pelo delegado Raphael Ramos, gerente do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), da Polícia Civil, em entrevista à CBN Vitória (92,5 FM).
O golpe contra o consumidor ocorria principalmente em relação à mistura ilegal de etanol à gasolina. Em algumas situações, o combustível vendido no mercado tinha mais álcool que o óleo derivado do petróleo, de acordo com investigações da Operação Lídima. A prática trazia prejuízos aos consumidores e também poderia danificar carros que não têm motor flex.
> Fraude em postos no ES: Receita pode fechar empresa que importou nafta
O delegado, no entanto, não afirmou quais postos nem o número de estabelecimentos que cometiam as irregularidades.
Começamos a perceber por causa do volume que isso era uma coisa endêmica e sistêmica. Não havia como ocorrer essas fraudes se não houvesse o envolvimento de empresários. O problema não era algo pontual, destaca.
Ele afirma que em 2018 as investigações sobre as defraudações cometidas no setor devem continuar. Um dos focos, além dos combustíveis batizados, será desbaratar uma prática comum, a bomba-baixa, quando o consumidor paga por mais litros de combustível do que realmente leva.
FRAUDES
Ramos explica que a Operação Lídima descobriu diversas ações criminosas no segmento de combustíveis do Estado. Uma das irregularidades era a venda direta de etanol de usinas para postos. Muitas vezes, o produto saía da destilaria com destino simbólico para a fábrica de cachaça, mas na verdade o alvo era outro.
> Quadrilha "batizava" gasolina com corante de cimento no Espírito Santo
Além da diluição da gasolina com etanol, a força-tarefa ainda descobriu a venda de nafta como gasolina. No Estado, era usado até pó xadrez, aplicado na construção civil para dar cor à falsa gasolina. Em alguns Estados, quadrilhas especializadas em adulteração também lançam mão do urucum (colorau) para mascarar as misturas ilegais.
FISCALIZAÇÃO
O delegado defendeu, na entrevista, uma mudança no sistema de fiscalização para coibir esse tipo de comportamento.
Uma das propostas dele é que fosse criada uma ferramenta para acompanhamento à distância da carga que chega aos postos de combustível. O atual modelo nos obriga a fiscalizar um posto de vez. É necessário uma mudança para que possamos fiscalizar a entrada e saída do combustível, destaca ao acrescentar que muitas adulterações eram feitas em terrenos clandestinos ou dentro de caminhões.
SINDIPOSTOS
Em nota, o Sindipostos classifica como irresponsável a declaração do delegado chefe do Nuroc, Raphael Ramos, de que a a adulteração de combustíveis é uma prática endêmica e sistêmica no Espírito Santo.
> Agência Nacional de Petróleo diz que combustível no ES tem qualidade
A afirmação causou estranheza ao setor que afirma que sem dar nomes ou apresentar dados, joga sobre todo o segmento uma nuvem de dúvidas diante do consumidor capixaba. O Sindipostos também esclarece em nota, que tem certeza da honestidade da esmagadora maioria dos seus representados, que são cumpridores dos seus deveres fiscais e legais e das regras de livre mercado.

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