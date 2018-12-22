Combustível é batizado às quintas, às sextas e às vésperas de feriado

Bomba de gasolina Crédito: Divulgação

Grande Vitória tinha dias certos para ocorrer. Os estabelecimentos recebiam materiais usados para a fraude às quintas, às sextas-feiras e às vésperas de feriado, períodos de menor fiscalização. As informações foram passadas pelo delegado Raphael Ramos, gerente do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), da Polícia Civil, em entrevista à CBN Vitória (92,5 FM). O processo de adulteração de combustível nos postos datinha dias certos para ocorrer. Os estabelecimentos recebiam materiais usados para a fraude às quintas, às sextas-feiras e às vésperas de feriado, períodos de menor fiscalização. As informações foram passadas pelo delegado Raphael Ramos, gerente do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), da, em entrevista à

O golpe contra o consumidor ocorria principalmente em relação à mistura ilegal de etanol à gasolina. Em algumas situações, o combustível vendido no mercado tinha mais álcool que o óleo derivado do petróleo, de acordo com investigações da Operação Lídima. A prática trazia prejuízos aos consumidores e também poderia danificar carros que não têm motor flex.

O delegado, no entanto, não afirmou quais postos nem o número de estabelecimentos que cometiam as irregularidades.

Começamos a perceber por causa do volume que isso era uma coisa endêmica e sistêmica. Não havia como ocorrer essas fraudes se não houvesse o envolvimento de empresários. O problema não era algo pontual, destaca.

Ele afirma que em 2018 as investigações sobre as defraudações cometidas no setor devem continuar. Um dos focos, além dos combustíveis batizados, será desbaratar uma prática comum, a bomba-baixa, quando o consumidor paga por mais litros de combustível do que realmente leva.

FRAUDES

Ramos explica que a Operação Lídima descobriu diversas ações criminosas no segmento de combustíveis do Estado. Uma das irregularidades era a venda direta de etanol de usinas para postos. Muitas vezes, o produto saía da destilaria com destino simbólico para a fábrica de cachaça, mas na verdade o alvo era outro.

Além da diluição da gasolina com etanol, a força-tarefa ainda descobriu a venda de nafta como gasolina. No Estado, era usado até pó xadrez, aplicado na construção civil para dar cor à falsa gasolina. Em alguns Estados, quadrilhas especializadas em adulteração também lançam mão do urucum (colorau) para mascarar as misturas ilegais.

FISCALIZAÇÃO

O delegado defendeu, na entrevista, uma mudança no sistema de fiscalização para coibir esse tipo de comportamento.

Uma das propostas dele é que fosse criada uma ferramenta para acompanhamento à distância da carga que chega aos postos de combustível. O atual modelo nos obriga a fiscalizar um posto de vez. É necessário uma mudança para que possamos fiscalizar a entrada e saída do combustível, destaca ao acrescentar que muitas adulterações eram feitas em terrenos clandestinos ou dentro de caminhões.

SINDIPOSTOS

Em nota, o Sindipostos classifica como irresponsável a declaração do delegado chefe do Nuroc, Raphael Ramos, de que a a adulteração de combustíveis é uma prática endêmica e sistêmica no Espírito Santo.