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Mudanças

Com reforma, novos políticos eleitos estarão automaticamente no INSS

Os suplentes que assumirem os cargos já estarão sujeitos à nova regra depois que a PEC for promulgada

Publicado em 

20 fev 2019 às 17:15

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 17:15

Com reforma, novos políticos eleitos estarão automaticamente no INSS Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
As mudanças nas regras de aposentadoria dos deputados e senadores previstas na proposta de reforma da Previdência vão valer para os políticos do Estados e municípios. A reforma endurece as regras, os novos eleitos estarão automaticamente vinculados ao regime do INSS.
Os suplentes que assumirem os cargos já estarão sujeitos à nova regra depois que a PEC for promulgada.
A proposta prevê uma transição com idades de 62 anos para mulheres e 65 homens.
Os políticos terão que cumprir um pedágio do tempo de contribuição que faltar.
Os regimes atuais serão extintos e valerão somente para quem já ingressou.

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