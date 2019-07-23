Home
>
Economia (BR)
>
Com queda no preço dos combustíveis, prévia indica inflação de 0,09%

Com queda no preço dos combustíveis, prévia indica inflação de 0,09%

De acordo com o IBGE a inflação acumula alta de 2,42% em 2019

Folha Press

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:01

 - Atualizado há 6 anos

Com queda no preço dos combustíveis, prévia indica inflação de 0,09% Crédito: arquivo

A inflação variou 0,09% em julho e acumula alta de 2,42% em 2019, divulgou nesta terça-feira (23) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

A alta é de 3,27% em 12 meses, abaixo dos 3,84% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2018, a inflação registrada foi de 0,64%.

Os transportes recuaram 0,44% em julho, depois de terem subido em junho em 0,25%. 

O grupo foi influenciado pelo preço dos combustíveis, que tiveram queda de 3%. A gasolina, por exemplo, diminuiu 2,79%, apresentando o impacto negativo mais intenso do mês, informou o IBGE. 

Óleo diesel, com 1,59%, e gás veicular, com 0,49%, também caíram depois de terem registrado alta em junho, respectivamente, de 0,86% e 1,93%.

As passagens aéreas, que já haviam subido 19,98% em junho, apresentaram índice de 18,10%. Os ônibus urbanos sofreram alta de 0,38%, contra 0,08% dos ônibus intermunicipais e 2,56% dos ônibus interestaduais.

Os números são explicados pelos reajustes em tarifas espalhadas pelo Brasil, como Belém (9,09%), Fortaleza (10%) e Porto Alegre (0,14%), desde o começo de junho.

Já o preço dos alimentos, que havia dado espaço à desaceleração da inflação nos meses anteriores, apresentou leve alta, após registrar queda de 0,64% em junho.

Os alimentos foram impactados pela alta nos preços da batata-inglesa, em 8,3%, e da cebola, em 12,81%. Já as frutas, com 1,22%, e o feijão carioca, em 12,47%, tiveram deflação em julho.

Despesas pessoais, com 0,48%, e saúde e cuidados pessoais, com 0,34%, foram outros destaques das altas na divulgação feita pelo IBGE nesta terça. Habitação também variou 0,43%.

No item habitação, a energia elétrica teve inflação de 1,13%, subindo pelo sexto mês consecutivo. Belo Horizonte teve alta de 4,74%, um reajuste de 7,89% nas tarifas desde o fim de maio. Uma das concessionárias de São Paulo reajustou os valores em 7,03%. Em Curitiba e Porto Alegre, os números são de 0,68% e 0,25%, respectivamente, em julho.

O gás encanado também aumentou 10,07% em São Paulo, o que representa um aumento de 27% desde o fim de maio. Para elaboração da prévia, o IBGE coletou dados entre 13 de junho e 12 de julho de 2019.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais