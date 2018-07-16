Com greve, economia brasileira encolheu 3,34% em maio

PM realizando operação para liberar pontos de bloqueio na greve dos caminhoneiros Crédito: Divulgação SESP

Os estragos causados pela greve dos caminhoneiros na atividade econômica começam a aparecer nas estatísticas. A economia brasileira encolheu 3,34% em maio, de acordo com o índice do Banco Central que mede a atividade (IBC-BR). Foi a maior queda já registrada pela autoridade monetária desde quando começou a calcular o indicador há 15 anos.

Superou até mesmo dezembro de 2008, quando a atividade despencou 3,08% no auge dos impactos da crise financeira internacional. A diferença é que, naquela época, o resultado foi o ápice de outros fortemente negativos. Agora, o país começava a se recuperar, mas a paralisação reverteu os avanços.

ICB-Br

O IBC-Br foi criado pelo BC para ser uma referência do comportamento da atividade econômica que sirva para orientar a política de controle da inflação pelo Comitê de Política Monetária (Copom), uma vez que o dado oficial do Produto Interno Bruto (PIB) é divulgado pelo IBGE com defasagem em torno de três meses. Tanto o IBC-Br quanto o PIB são indicadores que medem a atividade econômica, mas têm diferenças na metodologia.

O indicador do BC leva em conta trajetória de variáveis consideradas como bons indicadores para o desempenho dos setores da economia (indústria, agropecuária e serviços).