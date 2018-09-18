Com eleição e guerra comercial em foco, dólar abre em alta

Cenário eleitoral incerto e guerra comercial fazem com que o dólar opere em alta Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira com valorização de 0,38% ante o real, negociado a R$ 4,142. A alta da moeda americana pode ser explicada por meio de dois fatores. Nesta terça, à noite, será divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto, o que causa expectativas no mercado. Soma-se a isso a apreensão dos investidores com a escalada dos conflitos comerciais entre China e Estados Unidos.

Nesta segunda, o presidente americano Donald Trump anunciou novas tarifas de 10% sobre mais US$ 200 bilhões de exportações chinesas, que entrarão em vigor no próximo dia 24. Com as novas sobretaxas, as tarifas da guerra comercial afetam, agora, cerca de metade das exportações chinesas para os Estados Unidos. Nesta terça, Pequim comunicou que não tem escolha a não ser retaliar contra as novas tarifas comerciais dos Estados Unidos.